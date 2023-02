SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der SC Freiburg trifft auf Bayer Leverkusen. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Bayer Leverkusen zu Gast beim SC Freiburg: So sehen Sie das Spiel jetzt live im TV und im Stream.

Freiburg - Die Fußball-Bundesliga geht in den 22. Spieltag und es kommt zum Duell SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen. Die Gastgeber spielen eine starke Saison und kämpfen um die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Spielzeit. Dafür benötigt die Mannschaft von Trainer Christian Streich jeden Punkt, gegen die Gäste aus Leverkusen wird es aber nicht einfach, zählbares zu holen. In die Karten spielen könnte den Freiburgern die Tatsache, dass die „Werkself“ unter der Woche in der Europa League über 120 Minuten plus Elfmeterschießen gehen musste und womöglich nicht so frisch sein wird.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen: Wer holt sich den Sieg?

„Jetzt haben sie eher 3-4-3 gespielt, davor ein Mischsysten, gegen den Ball anders als mit dem Ball. Jetzt schauen wir, wie wir drangehen. Entscheidend wird sein, dass wir so verbissen arbeiten wie in Bochum“, sagte Freiburg-Trainer Streich auf der Pressekonferenz vor dem Match über den kommenden Gegner. „Wir dürfen auf keinen Fall nach dem Spiel sagen: es hat etwas im Hunger und der Haltung gefehlt gegen Leverkusen. Leverkusen ist von dem, was sie auf den Platz bringen können, eine der besten Mannschaften in Deutschland. Und sie kommen mit einem positiven Erlebnis“, so der Coach weiter.

Ungewohnt für den SC Freiburg ist, dass Kapitän Christian Günter nicht dabei sein kann, weil er wegen der fünften Gelben Karte gesperrt ist. „Dass er so lange gespielt hat ohne Unterbrechung zeigt, dass er gute Gene hat und dass er sich sehr professionell auf Spiele vorbereitet. Eine herausragende Leistung von ihm - hat auch mit seiner Persönlichkeit zu tun. Wir haben 11-gegen-11 gespielt und er war in der anderen Mannschaft - ungewohnt. Aber wir haben gar nicht drüber geredet, ehrlicherweise. Wir waren mit so viel anderen Sachen beschäftigt. Jetzt schaut er halt mal von draußen zu“, sagte Streich.

Das Bundesliga-Match zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen steigt am Sonntag, 26. Februar 2023, um 15.30 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 26. Februar 2023, um 15:00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

