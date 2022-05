Real Madrid gegen Manchester City: Champions-League-Halbfinale heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der Champions League empfängt Real Madrid Manchester City. © Andrew Yates/Imago Images

Real Madrid empfängt in der Champions League den Manchester City: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Madrid – In der Champions League kommt es zu einem äußerst spannenden Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City. In einem turbulenten Hinspiel siegten die Engländer mit 4:3, doch die „Königlichen“ haben im Rückspiel im Santiago Bernabeu alle Chancen, das Ergebnis zu drehen und damit das Ticket für das Finale zu lösen. Fans und Fachleute erwarten ein Duell auf Augenhöhe, mit leichten Vorteilen für Manchester City.

Kurz vor dem Rückspiel muss Real Madrid eine bittere Nachricht verdauen. Der im Hinspiel angeschlagen ausgewechselte David Alaba wird die Partie gegen Manchester City offenbar verpassen, wie die spanischen Tageszeitung Marca berichtet. „Bei Alaba müssen wir schauen. Er fühlte sich nicht gut, ihm haben die Beschwerden aus den vergangenen Tagen wieder zu schaffen gemacht. Um Probleme zu vermeiden, habe ich ihn rausgenommen“, erklärte Ancelotti auf der Pressekonferenz nach der Partie in England. Bereits am vergangenen Spieltag in LaLiga, als sich Real Madrid durch einen 4:0-Sieg gegen Espanyol Barcelona den Meistertitel sicherte, stand Alaba nicht im Kader.

Real Madrid gegen Manchester City: Ein Duell auf Augenhöhe

Real Madrid geht selbstbewusst in die Partie gegen Manchester City. „Für uns ist es kein Erfolg, das Halbfinale zu erreichen. Wir wollen ins Finale kommen. Das ist unser Ziel“, sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti. Bereits vor dem Hinspiel machte er eine Aussage, mit der er recht behalten sollte: „Die Entscheidung wird im Bernabeu fallen.“

Unabhängig vom Ergebnis bei Real Madrid, gibt es Grund zum Jubeln bei Manchester City. Wie die britische Boulevard-Zeitung The Sun berichtet, hat Pep Guardiola einer Vertragsverlängerung bis 2025 mündlich im Grundsatz zugestimmt. Offiziell bestätigt wurde das vom Verein bislang nicht. Guardiolas aktueller Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2023. Der Verbleib des 51 Jahre alten Spaniers in Manchester gilt als mitentscheidend im Transferpoker um Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland.

Die Champions League-Partie zwischen Real Madrid und Manchester City steigt am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 21.00 Uhr im Madrider Santiago Bernabeu Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Real Madrid gegen Manchester City: Champions League heute live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Manchester City wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime

Real Madrid gegen Manchester City: Champions League heute im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Manchester City im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 04.05.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android.

Real Madrid gegen Manchester City: Der Spielplan zur Champions League

Wer zieht nach dem FC Liverpool als zweites in das Finale der Champions League ein? Real Madrid? Oder doch Manchester City? Das Endspiel steigt am 28. Mai in Paris im Stade de France. Alle weiteren Termine und Ergebnisse finden Sie in unserem Spielplan zur Champions League.

(smr)