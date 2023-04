Real Madrid gegen FC Chelsea: Champions League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Real Madrid trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Chelsea. So sehen Sie das Hinspiel live im TV und Stream.

Madrid - In der Champions League geht es in die heiße Phase, denn das Viertelfinale steht an. Titelverteidiger Real Madrid bekommt es mit dem FC Chelsea, Sieger 2021, zu tun. Das Hinspiel findet in der spanischen Hauptstadt statt, eine Woche später geht es in London dann um den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse.

Antonio Rüdiger, Innenverteidiger von Real Madrid, hat vor dem Duell gegen den FC Chelsea vor seinem früheren Club gewarnt. Trotz der bisher schwachen Saison in der englischen Premier League hätten die Londoner „einen sehr starken Kader“, sagte der 30-jährige im Interview mit der spanischen Zeitung El Mundo.

Real Madrid gegen FC Chelsea: Wer sichert sich eine gute Ausgangspositon fürs Rückspiel?

„Ja, aber für mich sind sie noch besser geworden. Vielleicht hat die Zeit nicht gereicht, sich als Team zu finden. Aber sie haben einen sehr starken Kader, und das macht sie unberechenbar. Sie haben eine Menge Talent“, so Rüdiger auf die Frage, ob Chelsea heute ein ganz anderes Team sei. Seine Ziele in Madrid sind jedenfalls groß: „Ich will diesen Titel mit Real mindestens, mindestens, mindestens dreimal holen, falls das möglich sein sollte. Hier zu gewinnen wäre unglaublich, denn ich würde damit in die Geschichtsbücher des Clubs eingehen und niemand kann dich da herausholen.“

Beim Gegner FC Chelsea ist ein alter Bekannter zurück auf der Trainerbank, denn Frank Lampard übernimmt bis Saisonende für den entlassenen Graham Potter. „Die Entscheidung ist mir ziemlich leicht gefallen, das ist mein Club“, sagte Lampard bei seiner Vorstellung. „Wir freuen uns, Frank wieder an der Stamford Bridge begrüßen zu dürfen“, erklärten die Co-Eigentümer Todd Boehly und Behdad Eghbali in der Mitteilung des Vereins.

Das Champions League-Match zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea steigt am Mittwoch, 12. April 2023, um 21.00 Uhr in Madrid. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Real Madrid gegen FC Chelsea: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Real Madrid gegen FC Chelsea: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 12. April 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

