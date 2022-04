RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo: Europa League jetzt live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

RB Leipzig trifft in der Europa League auf Atalanta Bergamo. Hier jubeln Dani Olmo (l.) und Christopher Nkunku (r.) in Dortmund. © Malte Ossowski/Sven Simon/Imago Images

RB Leipzig trifft im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League auf Atalanta Bergamo: So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Live-Stream.

Leipzig – In der Bundesliga befindet sich RB Leipzig in blendender Form. Mit einem unerwartet deutlichen 4:1-Sieg bei Borussia Dortmund setzte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco ein Ausrufezeichen und sicherte sich drei wichtige Punkte für die erneute Champions League-Qualifikation. In der Tabelle liegen die Sachsen nach 28 Spieltagen auf Platz vier und haben gute Chancen, ihr Ziel zu erreichen. Neben der Qualifikation für die Königsklasse des europäischen Fußballs, hat RB Leipzig zwei weitere große Ziele in der laufenden Spielzeit, denn zwei Titel können gewonnen werden: im DFB-Pokal und der Europa League. Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League geht es zunächst in der heimischen Arena gegen Atalanta Bergamo. Eine knifflige Aufgabe, denn die Italiener konnten im Achtelfinale Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb werfen und gelten als Mitfavorit auf den Titel.

Nach der Auslosung freute sich Trainer Tedesco über den Gegner: „Es ist ein schweres Los, eine richtig, richtig gute Mannschaft mit vielen geilen Spielern. Ich freue mich extrem darauf.“ RB Leipzig-Mittelfeldspieler Emil Forsberg ist ebenfalls heiß auf die kommenden Wochen, in denen es um einiges geht.

RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo: Duell auf Augenhöhe

„Wir hatten keinen einfachen Start in die Saison, mittlerweile sind wir aber richtig gut drauf. Das sieht man auch auf dem Platz. Wir freuen uns auf jedes Spiel, es macht richtig Spaß. So einen Start in diesen Mega-April zu bekommen, ist nicht verkehrt. Wenn wir jetzt so weiterspielen, dann kann das richtig gut werden“, so der Schwede nach dem Sieg beim BVB.

Atalanta Bergamo verpatzte die Generalprobe gegen RB Leipzig, denn in der Serie A setzte es eine 1:3-Heimniederlage gegen den SSC Neapel. In der Tabelle liegt die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini auf Position sieben, nur ganz dicht hinter den internationalen Plätzen. In den letzten acht Partien der Serie A wird es für den Klub darum gehen, zumindest Platz sechs zu sichern.

Die Europa-League-Partie zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo steigt am Donnerstag, 7. April 2022, um 18.45 Uhr in der Leipziger Red Bull-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo: Europa League live im Free-TV?

Das Europa-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Der Free-TV-Sender RTL hat sich für die kommenden drei Jahre zwar alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert, zeigt aber einige Spiele exklusiv auf ihrem kostenpflichtigen Streaming-Portal RTL+.

RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo: Europa League im Live-Stream von RTL+

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Achtelfinale der Europa League zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo am Donnerstag, 07.04.2022, live und in voller Länge im Internet bei RTL+.

zeigt das am Donnerstag, 07.04.2022, live und in voller Länge im Internet bei Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo: Das Schiedsrichtergespann

Hier kommen die Schiedsrichter für die Europa-League-Partie zwischen RB Leipzig und Atalanta Bergamo. Der englische Unparteiische Michael Oliver wird die Partie leiten. Ihm zur Seite stehen Stuart Burt und Simon Bennett (beide England), Vierter Offizieller ist William Collum aus Schottland. Der Engländer Paul Tierney wird an den Bildschirmen Platz nehmen.

(smr)