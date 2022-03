Manchester United gegen Atlético Madrid: Champions League heute live im TV und im Stream

Achtelfinal-Rückspiel

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League empfängt Manchester United Atlético Madrid. So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Live-Stream.

Manchester - In der Champions League stehen die nächsten Rückspiele des Achtelfinales an. Im legendären Old Trafford empfängt Manchester United den spanischen Klub Atlético Madrid. Die Zuschauer können sich auf ein enges und umkämpftes Spiel auf Augenhöhe einstellen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten 1:1-Unentschieden. Joao Felix hatte die Spanier bereits in der Anfangsphase in Führung gebracht, der eingewechselte Elanga rettete den lange ideenlosen Gästen in der Schlussphase zumindest noch ein Remis.

Paul Pogba, einer der Stars von Manchester United, glaubt fest an einen Sieg gegen Atlético Madrid. „Wir wissen, was wir im ersten Spiel falsch gemacht. Diesmal werden wir noch mehr arbeiten, um Atletico zu schlagen“, sagte der französische Weltmeister vor dem Achtelfinal-Rückspiel. Ein Faktor bei den Engländern soll Jadon Sancho sein, der Anlaufschwierigkeiten bei seinem neuen Klub hatte. „Ich fühle mich bei ManU immer wohler, habe mich jetzt so richtig freigespielt und bin glücklich. Eine neue Liga, neue Mitspieler, ich musste viel lernen“, so Sancho zu seiner Situation.

Manchester United gegen Atletico Madrid: Wird Jadon Sancho zum Unterschiedsspieler?

Sanchos Trainer bei Manchester United, Ralf Rangnick, hält weiterhin große Stücke auf den Offensivspieler und lüftete ein Geheimnis vergangener Tage: „2017 haben wir versucht, ihn davon zu überzeugen, zu uns nach Leipzig zu kommen. Leider entschied er sich damals für Dortmund. Es war nicht die schlechteste Wahl, die Jadon treffen konnte“, sagte der 63-jährige Coach der „Red Devils“.

Die Champions League-Partie zwischen Manchester United und Atlético Madrid steigt am Dienstag, 15. März 2022, um 21 Uhr im Old Trafford in Manchester. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Manchester United gegen Atlético Madrid: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen dem Manchester United und Atlético Madrid wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit der Streaminganbieter DAZN und der Streaming-Dienst Amazon Prime.

Manchester United gegen Atlético Madrid: Champions League live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen Manchester United und Atlético Madrid sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

Apps: Amazon Prime im iTunes-Store (Apple); Amazon Prime im Google-Play-Store (Android).

Manchester United gegen Atlético Madrid: Champions League-Highlights im Stream bei DAZN