Mainz 05 gegen Borussia Dortmund: So sehen Sie das Bundesliga-Nachholspiel heute live im TV und Stream

Bundesliga

In einem Nachholspiel der Bundesliga empfängt der FSV Mainz 05 Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Mainz/Dortmund - In der Fußball-Bundesliga steht ein Nachholspiel des 25. Spieltags an. Die Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund musste wegen zahlreicher Corona-Fälle im Team der Gastgeber abgesagt und verschoben werden. Nun ist es aber soweit und die Partie in der Mainzer Mewa-Arena kann stattfinden.

Borussia Dortmund, vor ein paar Wochen in der Tabelle noch deutlich hinter dem FC Bayern München zurück, kann plötzlich wieder ganz nah an den Tabellenführer heranrücken. Bei einem Sieg in Mainz würde der BVB den Rückstand auf nur noch vier Punkte verkleinern. Schuld daran sind vor allem auch die durchwachsenen Leistungen des FCB an den vergangenen Spieltagen. Gegen Bayer Leverkusen und bei der TSG Hoffenheim musste sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann jeweils mit einem 1:1 begnügen.

Beim BVB werden zwei Leistungsträger definitiv fehlen in Mainz: „Marco ist nach wie vor krank zu Hause, es geht ihm aber schon besser. Er steht morgen nicht zur Verfügung. Erling und Gio haben die Spielminuten gut verkraftet. Mats wird dabei sein, er wurde negativ getestet. Rapha kann noch nicht dabei sein“, sagte Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz vor der Partie. Die Chance, näher an den FC Bayern München heranzurücken, will Rose nutzen. „Ich finde es wichtig, dass wir die Chance auf einen Sieg morgen wahrnehmen. Wir wollen den Abstand nach unten vergrößern und nach oben verringern. Das muss Motivation genug sein“, so der BVB-Coach weiter.

FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund: Ausfälle auf beiden Seiten

Wer beim FSV Mainz alles zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar. „Wir wissen noch nicht genau, wer uns zur Verfügung steht. Ein paar Spieler werden helfen können, ein paar werden teilweise helfen können. Hinter vielen steht aber ein großes Fragezeichen“, wird Trainer Bo Svensson auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

„Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen können. Es stehen nicht alle zur Verfügung, aber wir spielen zu Hause gegen einen geilen Gegner, wir haben hoffentlich sehr viele Fans, die das Team pushen. Es ist eine Mega-Herausforderung für uns, aber wir in Mainz mögen solche Herausforderungen. Und die Zuschauer können sicher sein, dass da elf Spieler auf dem Rasen stehen werden, die brennen, dass ein Trainerteam dahintersteht, eine Bank, die voll Bock hat auf dieses Spiel und alle diese Aufgabe angehen werden, mit allem, was sie haben. Dann müssen wir schauen, für was das am Ende reicht. Ich kann dieses Spiel jedenfalls kaum erwarten“, so Svensson weiter.

Das Nachholspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund steigt am Mittwoch, 16. März 2022, um 18.30 Uhr in der Mainzer Mewa-Arena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Nachholspiel zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Nachholspiel zwischen Mainz 05 und Borussia Dortmund im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Nachholspiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 16. März 2022, um 18.00 Uhr mit den Vorberichten, um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

