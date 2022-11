„Rassismus“-Eklat im TV: Neue Vorwürfe gegen Klinsmann werden laut

Von: Tobias Utz, Alexander Kaindl

Jürgen Klinsmann äußerte sich als Experte der BBC. © Javier Garcia / Shutterstock / Imago Images

Jürgen Klinsmann hat als TV-Experte bei der BBC einen handfesten Skandal geliefert. Nach Forderungen des iranischen Nationaltrainers reagiert auch der WM-Cheforganisator.

Update vom Dienstag, 29. November, 11.00 Uhr: Hassan Al-Thawadi, Cheforganisator der WM 2022 in Katar, hat die Aussagen von Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann über den Iran scharf kritisiert. Er warf Klinsmann vor, sich Vorurteilen zu bedienen. „Ich möchte das Wort nicht benutzen, ich werde es nur einmal benutzen, weil ich dem Wort keine Macht geben will“, so Al-Thawadi im Interview dem Nachrichtenportal talksport. Klinsmanns Worte seien „sehr elitär, orientalistisch und in gewisser Weise rassistisch“ gewesen. Er habe eine iranische Kultur auf negative Weise dargestellt.

Erstmeldung vom Sonntag, 27. November, 9.00 Uhr: Doha – Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es am Sonntag gegen Spanien (alle TV-Infos zum Spiel) schon um alles bei dieser WM 2022. Ein ehemaliger Bundestrainer sorgt gleichzeitig für einen Skandal, wie tz.de berichtet: Jürgen Klinsmann.

Klinsmann sorgt mit Aussagen für WM-Eklat

Der Architekt des deutschen Sommermärchens 2006 ist inzwischen als TV-Experte im Einsatz, der 58-Jährige leistete sich dabei am Freitag einen gewaltigen Fehltritt. Was war passiert?

Der Iran hatte sich im zweiten Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft (Spielplan zur WM 2022) mit 2:0 gegen Wales durchgesetzt, „Klinsi“ analysierte die Partie für den britischen TV-Sender BBC. Dabei warf er dem Iran eine unsaubere Spielweise vor und sagte wiederholt, dies sei „Teil ihrer Kultur“. Dafür war er in den sozialen Medien bereits stark kritisiert worden.

Jürgen Klinsmann wird nach Rassismus-Aussagen heftig kritisiert

Auf Twitter hieß es beispielsweise: „Er sollte für den Rest des Turniers als Experte ausgeschlossen werden. Sein grundloses und rassistisches Geschwätz gegenüber dem Iran war eine Schande und die BBC sollte sich schämen, ihn im Live-Fernsehen so reden zu lassen, ohne einzugreifen.“

Der britische Journalist Mehdi Hasan meinte: „Welch eine Ironie. Klinsmann, der als Spieler oft wegen seiner Schwalben kritisiert wurde, erhebt diese pauschal und ziemlich rassistisch klingenden Behauptungen. Traurig, dass niemand sonst in dieser Runde ihn darauf angesprochen hat.“ Dazu schrieb er „#everydayracism“ - „Alltagsrassismus“.

Iran-Trainer Carlos Queiroz wütet wegen Jürgen Klinsmann

Einen Tag nach Klinsmanns Äußerungen meldete sich dann auch Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz via Instagram zu Wort und kritisierte die Wortwahl des einstigen Top-Stürmers, der gesagt hatte, dass der Trainer gut zur Mannschaft passen würde.

„Lieber Jürgen; du hast mich Carlos genannt. Deshalb glaube ich, dass es angemessen ist, dich Jürgen zu nennen. Stimmt‘s? Auch wenn du mich nicht persönlich kennst, stellst du meinen Charakter mit einem typischen Vorurteil über Überlegenheit in Frage.“

Klinsmann-Skandal: Rauswurf aus FIFA-Gruppe gefordert

Und weiter: „Ganz egal, wie sehr ich respektieren kann, was du auf dem Feld getan hast, diese Äußerungen über die iranische Kultur, das iranische Nationalteam und meine Spieler sind eine Schande für den Fußball.“

Der portugiesische Coach lud Klinsmann im Anschluss sogar dazu ein, ihn und die Mannschaft zu besuchen und in einen Austausch über die iranische Kultur zu gehen. Davor solle der ehemalige DFB-Coach aber aus der Technischen FIFA-Studiengruppe zur WM austreten.

Es ist bei weitem nicht der einzige Skandal bei dieser viel diskutierten Weltmeisterschaft: Beispielsweise sollte eine TV-Reporterin eine Strafe für einen Taschendieb auswählen, außerdem schockierte FIFA-Präsident Gianni Infantino mit einer Pressekonferenz. (akl/tu)