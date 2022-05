Hertha BSC gegen HSV: Wo die Bundesliga-Relegation live im TV und Stream läuft

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der Relegation zur Bundesliga trifft Hertha BSC auf den Hamburger SV. © Imago Images

In der Relegation zur Bundesliga treffen Hertha BSC und der Hamburger SV aufeinander: So sehen Sie das Hinspiel live im TV und im Stream.

Berlin – Die Saisons in der 1. und 2. Bundesliga sind vorbei, aber nicht alle Vereine haben bereits Sommerpause. Hertha BSC als Tabellensechzehnter der Bundesliga und der Hamburger SV als Dritter der 2. Liga treffen in der Relegation 2022 aufeinander. In Hin- und Rückspiel wird ermittelt, wer den letzten Startplatz für die Bundesligasaison 2022/2023 bekommt und wer in der 2. Bundesliga antreten muss. Das Hinspiel findet in Berlin statt, das Rückspiel dann in Hamburg.

Hertha BSC hatte vor dem letzten Bundesligaspieltag eine gute Ausgangsposition, den direkten Klassenerhalt zu schaffen und damit die Relegation zu vermeiden. Doch nach der Niederlage bei Borussia Dortmund und dem gleichzeitigen Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln, war der Vorsprung von drei Punkten dahin und das Torverhältnis sprach für die Schwaben. Die Mannschaft von Trainer Felix Magath rutschte also noch auf Platz 16 ab.

Hertha BSC gegen Hamburger SV: Offenes Duell in der Relegation

In der 2. Bundesliga war der Hamburger SV nach einer schwachen Phase in der Rückrunde fast schon raus aus dem Aufstiegsrennen, doch Patzer der Konkurrenz brachten den HSV zurück. Am letzten Spieltag musste ein Sieg her, um Platz drei zu sichern und nach einem 0:1-Pausenrückstand drehten die „Rothosen“ die Partie im Rostocker Ostseestadion und gewannen am Ende mit 3:2 – Relegation für die Bundesliga gesichert.

Das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV steigt am Donnerstag, 19. Mai 2022, um 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Hertha BSC gegen Hamburger SV: Bundesliga-Relegation live im Free-TV

Der Free-TV-Sender Sat.1 zeigt die Bundesliga-Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV am Donnerstag, 19.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die Bundesliga-Relegation zwischen am Donnerstag, 19.05.2022, live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.00 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.30 Uhr.

Hertha BSC gegen HSV: Bundesliga-Relegation live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Hertha BSC gegen den Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Donnerstag, 19. Mai 2022, um 20:00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Hertha BSC gegen Hamburger SV: Bundesliga-Relegation im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga-Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Die Bundesliga-Relegation kann auch über Sky Ticket geschaut werden.

geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(smr)