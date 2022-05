FC Villarreal gegen FC Liverpool: Champions League heute live im TV und im Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der Champions League treffen der FC Villarreal und der FC Liverpool aufeinander. © José Breton/Imago Images

In der Champions League empfängt der FC Villarreal den FC Liverpool: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Villarreal – Der FC Liverpool will im Rückspiel des Halbfinales in der Champions League beim FC Villarreal den Einzug ins Endspiel perfekt machen. Die Voraussetzungen dafür sind optimal, denn die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp konnte das Hinspiel an der Anfiel Road mit 2:0 für sich entscheiden. Im ersten Duell gegen Villarreal waren die Spanier mit dem Ergebnis noch gut bedient, denn der FC Liverpool produzierte Torchancen am Fließband, konnte aber lediglich zwei Treffer erzielen.

Das 0:2 bedeutet, dass der FC Villarreal weiterhin eine Chance hat, ins Finale einzuziehen. Dafür ist aber eine noch stärkere Leistung nötig als beim Sieg über den FC Bayern München. Der FC Liverpool geht auch ins Rückspiel als klarer Favorit, der sich im Endeffekt nur selbst schlagen kann. Trotzdem müssen Jürgen Klopp und sein Team aufpassen, denn sollten sich die Gastgeber in einen Rausch spielen und früh in Führung gehen, könnte die Partie kippen – auch aufgrund der zahlreichen frenetischen Fans im Stadion des „gelben U-Boots“.

FC Villarreal gegen FC Liverpool: Gäste gehen als Favorit in die Partie

Für den FC Liverpool und seine Fans gab es bereits vor dem Rückspiel im Champions League-Halbfinale in Villarreal allen Grund zum Jubeln, denn Trainer Jürgen Klopp verlängerte seinen Vertrag überraschend. „Ich bleibe für zwei weitere Jahre. Meine Frau Ulla will bleiben. Also, was tust du als guter Ehemann, wenn die Frau bleiben will? Du bleibst. Ihr wisst, ich liebe unseren Club, es ist der beste Ort, an dem man sein kann. Ich fühle mich wirklich, wirklich glücklich“, sagte Klopp in einem vom FC Liverpool verbreiteten Video-Clip.

Die Champions League-Partie zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool steigt am Dienstag, 3. Mai 2022, um 21.00 Uhr in Villareal. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Villarreal gegen FC Liverpool: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit der Streaminganbieter DAZN und der Streaming-Dienst Amazon Prime.

FC Villarreal gegen FC Liverpool: Champions League live bei Amazon Prime

Um die Partie zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen.

sehen zu können, muss man Kunde bei Amazon Prime sein, denn dort wird das Spiel exklusiv übertragen. Apps: Amazon Prime im iTunes-Store (Apple); Amazon Prime im Google-Play-Store (Android).

FC Villarreal gegen FC Liverpool: Champions League-Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-League-Match zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-League-Match zwischen dem übertragen. Dafür bietet DAZN am Dienstag, 03.05.2022, eine Stunde nach Abpfiff, die Highlights der Partie an.

der Partie an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)