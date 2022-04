FC Liverpool gegen FC Villarreal: Champions-League-Halbfinale heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der Champions League trifft der FC Liverpool auf den FC Villarreal. © HOCH ZWEI / Italy Photo Press/Imago

Der FC Liverpool empfängt in der Champions League den FC Villarreal: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Liverpool - Im zweiten Halbfinale der Champions League ist die Favoritenrolle klar verteilt. Der FC Liverpool gilt als klarer Favorit im Duell mit dem FC Villarreal, die das Überraschungsteam in der Vorschlussrunde der Königsklasse des europäischen Fußballs sind. Im Hinspiel an der Anfield Road will die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den Grundstein für den Einzug ins Finale legen.

Im Viertelfinale musste der FC Liverpool gegen Benfica Lissabon ran und machte kurzen Prozess mit den Portugiesen. In Lissabon gewannen die Engländer 3:1, sodass Trainer Klopp im Rückspiel einige seiner Leistungsträger schonen konnte. In einem kurzweiligen Spiel stand es am Ende 3:3 - die Gastgeber verspielten sogar eine zwei-Tore-Führung in den letzten 20 Minuten. Gefährdet war der Erfolg des FC Liverpool zu keiner Zeit, Benfica Lissabon war letztendlich chancenlos.

FC Liverpool gegen FC Villarreal: Überraschen die Spanier erneut?

Gegner des FC Liverpool im Halbfinale ist der FC Villareal, der zur großen Überraschung den FC Bayern München im Viertelfinale ausschaltete. Der spanische Außenseiter spielte den deutschen Rekordmeister im heimischen Stadion an die Wand und hätte höher gewinnen müssen als nur 1:0.

Im Rückspiel wurde ein Sturmlauf des FC Bayern München erwartet, doch am Ende schaffte es der FC Villarreal den deutschen Top-Klub in Schach zu halten. Kurz vor Schluss, als es nach Verlängerung aussah in der Allianz Arena, trafen die Gäste mitten ins Herz des FCB. Das 1:1 bedeutete, dass der FC Bayern München aus der Champions League ausgeschieden ist und der FC Villarreal weiter um den Titel mitspielt.

Die Champions League-Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal steigt am Mittwoch, 27. April 2022, um 21.00 Uhr an der Liverpooler Anfield Road. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

FC Liverpool gegen FC Villarreal: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

dem wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime

FC Liverpool gegen FC Villarreal: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 27.04.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android.

(smr)