1. FC Köln gegen VfL Bochum: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Der 1. FC Köln muss am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum ran. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und Live-Stream.

Köln - Die Bundesliga startet mit der Partie 1. FC Köln gegen den VfL Bochum in den 24. Spieltag. Die Gastgeber haben einen Vorsprung auf die Abstiegsplätze, dürfen sich darauf aber nicht ausruhen. Mit einem Sieg über Schlusslicht Bochum würde die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Gäste dagegen stehen unter Druck und müssen Punkte holen, um die gefährdeten Plätze wieder zu verlassen.

1. FC Köln gegen VfL Bochum: Wer holt sich den Sieg?

„Bochum hat einige Spiele verloren, weil sie nicht die schlechtere Mannschaft waren, sondern weil sie den ein oder anderen Fehler zu viel gemacht haben. Mit Hofmann haben sie einen Spieler, der schwer zu verteidigen ist“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz or der Partie. „Vor dem Spiel gegen Union haben wir es auch gut gemacht, konnten uns aber nicht so durchsetzen. Wir nutzen mittlerweile die Schussmöglichkeiten, die wir haben. Entscheidend ist, dass die Jungs das Selbstvertrauen kriegen und weitermachen“, so der Coach weiter.

„Ich erwarte eine gigantische Atmosphäre. Köln wird loslegen wie die Feuerwehr. Von meiner Mannschaft erwarte ich, dass wir ab der ersten Sekunde dagegen halten. Wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen und müssen alles dafür tun, um Punkte mitzubringen“, sagte Bochum-Coach Thomas Letsch zum Spiel beim FC. Ziel des VfL ist ein Sieg im Rheinland: „Wir gehen in dieses Spiel mit der Zielsetzung, es zu gewinnen. Die Basis dafür ist es, zu Null zu bleiben. Das hat angesichts unserer Tordifferenz zu selten geklappt. Zudem müssen wir die Räume nutzen und hinter die Kette kommen.“

Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum steigt am Freitag, 10. März 2023, um 20.30 Uhr in Köln. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

1. FC Köln gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

1. FC Köln gegen VfL Bochum: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum im Live-Stream übertragen.

