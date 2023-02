FC Bayern München: Torhüter offen für Transfer zu RB Leipzig

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern könnte einen Torhüter im Sommer endgültig abgeben. Der Profi scheint offen für einen Transfer von München nach Leipzig zu sein.

München – Der FC Bayern München erlebte in diesem Winter einen regelrechten Schock, als sich Manuel Neuer beim Skifahren eine schwere Verletzung zugezogen hatte. Der DFB-Keeper fällt für den Rest der Saison aus und Sportvorstand Hasan Salihamidzic musste einen Ersatz verpflichten.

Nach langen Verhandlungen mit Borussia Mönchengladbach kam Yann Sommer an die Säbener Straße und unterschrieb gleich einen langfristigen Vertrag. Er wird sich in der Vorbereitung auf die nächste Saison mit Neuer um die Nummer eins im Tor des deutschen Rekordmeisters streiten.

FC Bayern: Was passiert mit Torhüter Nübel?

Neben Sommer stand auch Alexander Nübel auf der Liste als möglicher Neuer-Ersatz. Der Ex-Schalker steht beim FC Bayern München unter Vertrag, ist aber derzeit an den AS Monaco ausgeliehen. Es gab Gespräche zwischen den Klubs, doch die Monegassen machten schnell klar, dass sie Nübel nicht vorzeitig abgeben wollen. Damit war die geplante Rückholaktion gescheitert. Durch die Verpflichtung von Sommer ist es auch unwahrscheinlich, dass der Keeper nach der aktuellen Saison im Kader des FC Bayern München stehen wird.

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München, auf einer Pressekonferenz. (Archivfoto) © Hussein Ibrahim / MIS / Imago Images

Nach Informationen der Sport Bild könnte Alexander Nübel aber in der Bundesliga bleiben. Demnach hat RB Leipzig Interesse an Torwart und zieht eine Verpflichtung im Sommer in Erwägung. Bei den Sachsen steht derzeit Janis Blaswich im Tor, er ersetzt den an einem Kreuzbandriss laborierenden Peter Gulasci. Mit einer Verpflichtung von Alexander Nübel würde der Champions League-Teilnehmer die Qualität zwischen den Pfosten erhöhen und hätte langfristig eine starke Nummer eins.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Nübel wohl offen für Wechsel von München nach Leipzig

Wie Bild-Chefreporter Tobias Altschäffl im Podcast Bayern Insider berichtet, kann sich Alexander Nübel einen Wechsel vom FC Bayern München zu RB Leipzig durchaus vorstellen.

Name Alexander Nübel Position Torhüter Alter 26 Jahre Größe 1,93 m Gewicht 88 kg

Der Vertrag des Keepers läuft noch bis 2025 und sein Marktwert liegt derzeit bei zehn Millionen Euro. Es bleibt spannend, ob der FC Bayern Nübel wirklich zu einem direkten Konkurrenten um die deutsche Meisterschaft abgibt und wieviel RB Leipzig dafür auf den Tisch legen müsste.

Alexander Nübel im Trikot der AS Monaco. © Norbert Scanella / Imago Images

Unterdessen feierte Bayern-Neuzugang Joao Cancelo einen Traum-Einstand. Der Portugiese lieferte direkt einen Assist – ignorierte dabei aber eine Nagelsmann-Anweisung. (smr)