FC Bayern München plant Schnäppchen-Kauf - Spielmacher plötzlich nächster Neuzugang?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München plant die Zukunft und hat einen jungen Mittelfeldspieler an der Angel, der eine große Zukunft haben könnte.

München - Der FC Bayern München plant die Zukunft und hat auf der ganzen Welt Scouts, um Talente zu entdecken, die irgendwann beim deutschen Rekordmeister den Durchbruch schaffen können. In der jüngsten Vergangenheit klappte es vor allem bei Jamal Musiala, der aus der Nachwuchsabteilung des FC Chelsea an die Säbener Straße wechselte und mittlerweile deutscher Nationalspieler ist. Hat der FC Bayern München nun ein weiteres Juwel an der Angel?

FC Bayern München mit Interesse an französischem Talent

Wie das französische Online-Portal Foot Mercato berichtet, zeigt der FC Bayern München großes Interesse an Andy Diouf. Der Mittelfeldspieler gehört Stade Rennes, ist derzeit aber an den FC Basel in die Schweizer Super League ausgeliehen. In der laufenden Saison kommt der französische U20-Nationalspieler auf 36 Pflichtspieleinsätze für die Baseler, in denen er zwei Treffer erzielen und weitere drei vorlegen konnte. Im Sommer geht es für ihn zurück nach Rennes, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.

Neben dem FC Bayern München sollen nach Informationen von Foot Mercato weitere Bundesligisten an Andy Diouf interessiert sein, die namentlich aber nicht genannt werden. Aus der englischen Premier League buhlen ebenfalls mehrere Vereine um den 19-Jährigen, der derzeit einen Marktwert in Höhe von 1,2 Millionen Euro aufweist - Tendenz steigend.

FC Bayern München: Diouf eine Option?

Sollte der FC Bayern München den jungen Mittelfeldspieler tatsächlich an die Säbener Straße lotsen können, hätte er große Konkurrenz im Mittelfeld. Mit Konrad Laimer soll zudem ein weiterer Profi für die Zentrale kommen. Andy Diouf müsste sich beim deutschen Rekordmeister erst einmal über die zweite Mannschaft für den Kader von Trainer Julian Nagelsmann empfehlen. Mit seiner Klasse dürfte das aber aber nicht allzu lange dauern.

