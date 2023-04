FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern München empfängt am 28. Bundesliga-Spieltag die TSG Hoffenheim So sehen Sie das Spiel jetzt live im TV und Live-Stream.

München - In der Fußball-Bundesliga steht der 28. Spieltag an und der FC Bayern München empfängt die TSG Hoffenheim. Für beide Vereine geht es um viel: Der FCB will weiter den kleinen Vorsprung auf Borussia Dortmund halten und die Gäste aus dem Kraichgau brauchen weiter jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, aber aus der Unruhe beim deutschen Rekordmeister könnte die TSG Kapital schlagen.

FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim: Wer holt sich den Sieg?

Sadio Mané, der seinem Teamkollegen Leroy Sané nach dem Spiel bei Manchester City in der Kabine einen Schlag ins Gesicht verpasst hatte, ist gegen Hoffenheim suspendiert. „Sadio Mané, wird am kommenden Samstag nicht im Kader des FC Bayern für das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim stehen. Grund ist ein Fehlverhalten Manés nach dem Champions League-Spiel des FC Bayern bei Manchester City. Zusätzlich wird Mané eine Geldstrafe erhalten“, teilte der Verein offiziell mit.

Der FC Bayern München trifft auf die TSG Hoffenheim. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der Senegalese entwickelt sich immer mehr zum Sorgenfall beim FC Bayern. Auf und neben dem Platz. Dabei galt der Stürmer nach der Verpflichtung vom FC Liverpool als Königstransfer. Mané ist seit Monaten entweder verletzt oder formschwach. Der Spieler aus Liverpooler Glanzzeiten ist der 31-Jährige an der Säbener Straße bislang nicht. Es bleibt abzuwarten, wie es weitergeht mit dem Angreifer beim deutschen Rekordmeister.

Das Spiel des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim findet am Samstag, 15. April 2023, in München statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Für die Übertragung der Bundesliga am Samstag ist Pay-TV-Anbieter Sky verantwortlich.

FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in München startet am Samstag, 15. April 2023 , um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)