FC Bayern München: Top-Klub macht bei Star ernst - Abgang im Sommer fast fix?

Von: Sascha Mehr

Benjamin Pavard (l.) © IMAGO/Schalke 04 v FC Bayern Munchen

Der Transfermarkt ist geschlossen, es deutet sich aber bereits jetzt der Abgang eines Leistungsträgers beim FC Bayern München im Sommer an.

München - Seit 31. Januar, 18 Uhr, geht nichts mehr in Sachen Neuzugänge für die Vereine der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Kontrahenten aus den anderen europäischen Top-Ligen konnte ein paar Stunden länger Verstärkungen an Land ziehen, doch spätestens seit Mitternacht sind alle Transferfenster der Top-5-Ligen Europas geschlossen. Der FC Bayern München konnte mit Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Daley Blind (Vereinslos, zuvor Ajax Amsterdam) und João Cancelo (Manchester City) drei Neuzugänge präsentieren, die die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verstärken.

FC Bayern München: Abgang von Pavard im Sommer?

Auf der Seite der Abgänge tat sich lange wenig, am Deadline-Day wechselte dann aber Marcel Sabitzer per Leihe zu Manchester United. Ein zweiter Profi des FC Bayern München wollte offenbar ebenfalls den Klub kurzfristig verlassen, doch im Fall von Benjamin Pavard gab es keine Einigung. Nach Informationen der französischen Tageszeitung L’Equipe und des Pay-TV-Senders Sky wollte Inter Mailand den Verteidiger wenige Stunden vor Ende der Transferphase verpflichten.

Der Deal scheiterte zwar, doch Inter Mailand soll keinesfalls Abstand nehmen von einer Verpflichtung des französischen Nationalspielers, wie die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet. Im Sommer will der Top-Klub einen nächsten Versuch wagen bei Pavard. Der 26-Jährige äußerte sich in den letzten Wochen und Monaten mehrfach über einen möglichen Abgang beim FC Bayern München und ein Transfer nach der laufenden Saison erscheint wahrscheinlich.

FC Bayern München: Inter Mailand buhlt um Pavard

Bei Inter Mailand schätzt man vor allem die Flexibilität von Benjamin Pavard und seine Fähigkeit, als rechter Innenverteidiger in einer Dreierkette zu agieren. Beim FC Bayern München zeigte er im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05, dass er in einer Dreierkette seine Stärken besonders ausspielen kann. In der Rückrunde stehen seine Chancen auf Einsätze beim FC Bayern München nur dann gut, wenn Nagelsmann vermehrt auf die Dreierkette setzt. Bei der Viererkette droht Pavard die Bank.

