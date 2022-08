Deutschland heute gegen England: Hier sehen Sie das Finale im Live-Stream und live im TV

Von: Melanie Gottschalk

Die deutschen Frauen stehen bei der EM im Finale. © Eibner / Memmler / Imago Images

Wembley calling: Die deutschen Frauen treffen im EM-Finale vor ausverkauftem Haus auf Gastgeber England. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

London – Es ist vollbracht: Die deutschen Frauen haben sich mit viel Leidenschaft und Kampfgeist ins Finale der EM 2022 gekämpft und treffen nun auf Gastgeber England im ausverkauften Wembley-Stadion in London. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit 2:1 gegen Frankreich durch und konnte anschließend ausgelassen den Einzug ins Finale feiern.

Im Verlauf des Turniers mussten die deutschen Frauen gleich zwei Corona-Schocks verkraften. Zuerst erwischte es Stürmerin Lea Schüller, die noch im Auftaktspiel gegen Dänemark ein Tor erzielt hatte. Sie steht nun fürs Finale wieder zur Verfügung. Nach dem erfolgreichen Viertelfinale gegen Österreich traf es dann Außenbahn-Spielerin Klara Bühl. Ob sie für das Finale gegen England wieder fit ist, ist noch unbekannt.

Finale der Frauen-EM: Gänsehaut im ausverkauften Wembley garantiert

Die große Gewinnerin dieses Turniers ist aber Alexandra Popp. Die 31 Jahre alte Stürmerin plagten in den vergangenen Jahren immer wieder Verletzungen, weshalb sie in diesem Jahr ihre erste Europameisterschaft für die deutschen Frauen bestreitet. Und dort gibt sie richtig Gas. Sie traf bisher in allen Spielen dieser EM, steuerte insgesamt schon sechs Tore bei. Dem entgegen steht bei der deutschen Mannschaft nur ein gefangenes Tor – im Halbfinale gegen Frankreich.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erwartet „ein großartiges Finale“ gegen England, denn auch die Gastgeberinnen spielen ein tolles Turnier und haben sich den Einzug ins Finale mehr als verdient. Die rund 90.000 Zuschauenden werden sicherlich eine Gänsehautkulisse erzeugen. Wer nicht live vor Ort sein kann, aber auch nicht zu Hause gucken möchte, hat in Frankfurt die Möglichkeit, das Spiel live im Waldstadion zu verfolgen. Dort wird es ein großes Public Viewing geben.

Anstoß der Partie zwischen Deutschland und England bei der Frauen-EM 2022 ist am Sonntag, 31.07.2022, um 18 Uhr im Wembley-Stadium in London. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie morgen live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Deutschland gegen England: Finale der Frauen-EM live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD wird das Finale der Frauen-EM zwischen Deutschland und England am Sonntag, 31. Juli, live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Los geht es um 17.30 Uhr mit den Vorberichten, um 18 Uhr ertönt der Anpfiff.

Im Internet kann man das Spiel in der ARD-Mediathek live verfolgen.

Deutschland gegen England: Frauen-EM im Live-Stream von DAZN

Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN wird das Finale zwischen Deutschland und England am Sonntag (31. Juli) live und in voller Länge im Internet übertragen.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie allerdings ein Abo.

Der Streaming-Anbieter überträgt alle K.o.-Spiele der Frauen-EM 2022 live und in voller Länge.

