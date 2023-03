Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Borussia Dortmund trifft auf RB Leipzig.

Am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der BVB auf RB Leipzig: So sehen Sie das Spiel jetzt live im TV und im Stream.

Dortmund - Der 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt mit einem echten Topspiel, denn mit Borussia Dortmund trifft der Zweitplatzierte auf den Viertplatzierten RB Leipzig. Beide Teams sind gut in Form und haben in der laufenden Saison eine Chance auf die deutsche Meisterschaft. Der BVB würde mit einem Sieg die Tabellenführung vom FC Bayern München vorübergehend übernehmen.

„Es wird ein absolutes Topspiel. Wir wollen den Abstand auf Leipzig vergrößern. Beide werden aber den Platz als Sieger verlassen wollen, daher werden wir eine richtig gute Leistung benötigen“, sagte BVB-Coach Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. „Im Hinspiel war Leipzig sehr aggressiv, sie haben mit ihren schnellen Leuten für sehr viel Gefahr gesorgt. Aber seitdem haben wir es oft schon besser gemacht, beispielsweise in Leverkusen. Wir wollen Intensität, Härte und auch Torgefahr der letzten Wochen mitnehmen“, so der Trainer weiter.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Wer holt sich den Sieg?

Gute Nachrichten gibt es bei Borussia Dortmund von den derzeit verletzten und angeschlagenen Akteuren. „Alle machen deutliche Schritte nach vorne. Adeyemi fängt nächste Woche an, mit dem Ball zu trainieren. Morey und Duranville haben bereits Teile des Mannschaftstrainings absolviert“, zeigt sich Terzic zufrieden und spricht noch einmal die Wichtigkeit des Duells gegen Leipzig an: „Für viele ist es ein ganz besonderes Spiel. Gegen Leipzig haben wir die nächste Chance, so laut zu sein wie noch nie! In der aktuellen Saison wird es bis dato wohl die wichtigste Woche für uns.“

Marco Rose, Cheftrainer von RB Leipzig, lobt den kommenden Gegner: „„In erster Linie machen die Ergebnisse sowie das Selbstvertrauen den BVB derzeit so stark. Es ist eine tolle Serie, die Dortmund aktuell hinlegt. Und natürlich hat der BVB eine hohe individuelle Qualität.“ Trotzdem sind das Ziel drei Punkte. „Wir brauchen eine mutige Leistung, eine Top-Leistung am Freitag. Wir müssen unsere Aufgaben gegen den Ball – gegen die Wucht und Power, die der BVB nach vorne entwickeln kann - erledigen“, so Rose weiter.

Das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig steigt am Freitag, 3. März 2023, um 20.30 Uhr in Dortmund. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 3. März 2023, um 20:00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

