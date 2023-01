Borussia Dortmund gegen FC Augsburg: Bundesliga jetzt live im TV und im Stream

In der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf den FC Augsburg: So sehen Sie das Spiel jetzt live im TV und im Stream.

Dortmund - Die lange Bundesligapause hat ein Ende, denn es geht weiter mit dem 16. Spieltag im deutschen Fußball-Oberhaus. Borussia Dortmund trifft im ersten Pflichtspiel des Jahres 2023 auf den FC Augsburg. Die Hinrunde lief alles andere als zufriedenstellend für den BVB, der in der zweiten Hälfte der Saison 2022/23 konstanter auftreten und die erneute Teilnahme an der Champions League sicherstellen will.

„Viele Spieler sind nach Verletzungen zurückgekommen. Mateu Morey und Thomas Meunier werden definitiv ausfallen. Ein paar Jungs sind etwas angeschlagen. Marco Reus war leider die gesamte Woche krank“, sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Augsburg. Reus droht also das erste Pflichtspiel im Jahr 2023 zu verpassen.

Bundesliga: Borussia Dortmund trifft auf den FC Augsburg

Coach Terzic ist froh, mit Julian Reyerson einen Neuzugang bekommen zu haben vor dem Start in die zweite Saisonhälfte. „Wir freuen uns, dass Julian sich für unseren Weg entschieden hat. Er spielt sehr intensiv und ist auch in der Offensive immer wieder gefährlich. Das zeichnet ihn aus.“

„Es war eine sehr lange Winterpause. Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und müssen einiges wiedergutmachen. Wir wollen die Dinge, die wir analysiert und uns zu Herzen genommen haben, endlich umsetzen“, sagte Terzic. „Haller hat sich sehr gut präsentiert. Es war eine sehr lange Ausfallzeit für ihn. Wir sind stolz auf ihn, wie er sich durchgekämpft hat und freuen uns, dass er uns endlich zur Verfügung steht. Ob er von Beginn an spielt, wird man dann sehen“, so der BVB-Coach weiter.

Das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg steigt am Sonntag, 20. Januar 2023, um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna-Park. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 22. Januar 2023, um 15:00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

