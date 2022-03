Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen: So sehen Sie das Europa League-Spiel jetzt live im TV und im Stream

Achtelfinale

Bayer Leverkusen ist im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zu Gast bei Atalanta Bergamo: So sehen sie die Partie jetzt live im TV und Stream.

Bergamo/Leverkusen – Bayer Leverkusen ist derzeit in bestechender Form und nimmt Kurs auf die Champions League-Qualifikation. In der Bundesliga liegt die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane auf Position drei und hat in der Rückrunde in acht Partien erst eine Niederlage hinnehmen müssen. Am vergangenen Spieltag gab es ein 1:1 beim FC Bayern München, das sich die „Werkself“ redlich verdiente. Sogar ein Sieg war beim deutschen Rekordmeister möglich.

Bevor es in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln weitergeht, reist Bayer Leverkusen allerdings zu Atalanta Bergamo. Beim italienischen Top-Klub steht das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League an, in dem sich die Rheinländer in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche bringen wollen. Einfach wird es aber nicht, denn Bergamo spielt attraktiven und erfolgreichen Fußball und steht in der italienischen Serie A auf Platz sechs.

Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen: Wer sichert sich gute Ausgangsposition fürs Rückspiel?

In der Champions League scheiterte Atalanta Bergamo in einer Gruppe mit Manchester United, dem FC Villarreal und den Young Boys Bern. Am sechsten und letzten Spieltag kam es zum Endspiel zwischen den Italienern und Villarreal um Platz zwei, das die Spanier mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Bergamo musste in die Europa League, wo es in der Zwischenrunde gegen Olympiakos Piräus ging. Den griechischen Vertreter schaltete die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini aus und trifft nun auf Bayer Leverkusen. Die „Werkself“ hat von allen deutschen Vertretern das schwerste Los erwischt und gilt im Duell mit Atalanta Bergamo nur als Außenseiter. Im Hinspiel muss das Ziel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel sein. In der BayArena soll dann das Weiterkommen ins Viertelfinale der Europa League sichergestellt werden.

Die Europa League-Partie zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen steigt am Donnerstag, 10. März 2022, um 21.00 Uhr im Gewiss Stadium in Bergamo. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa-League-Partie zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen am Donnerstag, 10.03.2022 , live und in voller Länge im Free-TV

zeigt die zwischen am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21.00 Uhr

Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen: Europa League heute im Live-Stream von RTL+

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Achtelfinale der Europa League zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen am Donnerstag, 10.03.2022 , live und in voller Länge im Internet bei RTL+.

zeigt das am , live und in voller Länge im Internet bei Das Spiel in der Europa League ist online über RTL+Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

