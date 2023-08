Als Nummer Zwei hinter Ulreich? England-Insider empfiehlt Spanien-Keeper für FC Bayern

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern vertraut Sven Ulreich im Tor. Dahinter könnte aber noch eine neue Nummer zwei kommen. Ein großer Name würde sich anbieten.

München – Der FC Bayern hat eine Kader-Baustelle geschlossen. Als die Transfer-Taskforce am Mittwochnachmittag an der Säbener Straße zugange war, wurde entschieden, dass man mit Sven Ulreich als Nummer Eins in die neue Saison gehen werde.

Gleichzeitig, so war zu hören, hoffe man auf ein baldiges Comeback von Kapitän Manuel Neuer. Da der Zeitpunkt dafür allerdings noch immer nicht absehbar ist, ist es durchaus möglich, dass die Bayern-Bosse dennoch einen Keeper verpflichten. Allerdings eine Nummer Zwei – und keiner, der Ulreich den Platz streitig macht, sollte dieser seine Leistung in den kommenden Wochen bringen.

David De Gea Geburtsdatum: 7. November 1990 (32 Jahre) Verein: vereinslos Position: Torhüter Marktwert: 13 Millionen Euro

Angeblich stand bis zuletzt auch David De Gea beim Rekordmeister auf der Liste. Der Spanier ist seit Juli ohne Verein, nachdem sein Vertrag bei Manchester United nicht verlängert wurde. Sky berichtet, dass sich De Gea einen Wechsel nach München vorstellen könne. Die Frage ist: Würde er überhaupt das Zeug zum Bayern-Keeper mitbringen?

„Er ist noch immer ein sehr guter Torhüter“, sagt Scott Saunders, Managing Editor bei 90min.com und United-Insider, gegenüber tz.de von IPPEN.MEDIA: „Allerdings hat er fußballerisch einige Schwächen, weshalb ich ihn eher nicht als Top-Alternative beim FC Bayern sehe. Das war auch der Grund, warum United nicht mehr mit ihm verlängert hat.“

David De Gea könnte Keeper beim FC Bayern werden – aufgrund von zu wenigen Alternativen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

De Gea als neuer Bayern-Keeper? „Fußballerisch einige Schwächen“

Daher wäre De Gea beim deutschen Rekordmeister wohl eher „die letzte Möglichkeit“ gewesen, vermutet Saunders. So entschieden sich die Bayern-Bosse für Ulreich als Übergangs-Nummer-Eins in den nächsten Wochen.

Doch wird der Spanier an der Säbener Straße trotzdem nochmal heiß? „Als erfahrene Nummer Zwei auf der Bank wäre De Gea eine gute Option“, findet Saunders. Wirklich viele Möglichkeiten hat der Keeper nicht mehr, der mit 32 Jahren eigentlich im besten Torwartalter ist.

Ersatz-Keeper beim FC Bayern? De Gea hat nicht mehr viele Optionen

Im Sommer hat sich nicht wirklich ein Verein um De Gea bemüht. Die Gerüchte, er könne als Ersatz für den am Kreuzband verletzten Thibaut Courtois zu Real Madrid gehen, lösten sich nach dem Kepa-Deal in Luft auf. Bleibt De Gea nun also nur noch der FC Bayern?

Würde sich der gebürtige Madrilene, der immerhin zwei Mal die Europa League gewann, zudem jahrelang Stammkeeper der spanischen Nationalelf war und mit ManUnited Englischer Meister wurde, beim FC Bayern ohne Probleme auf die Bank setzen? „Damit müsste er sich inzwischen zufrieden geben“, findet Saunders.

FC Bayern hat Erfahrung mit einer spanischen Nummer Zwei

Die Bayern-Bosse haben De Gea als Nummer Eins offenbar nicht für stark genug befunden. Was gegen eine De-Gea-Verpflichtung als Nummer Zwei beim FC Bayern spricht, ist sein vermutlich fürstliches Gehalt, welches er bei United bezogen hat. Wenn er bereit wäre, an dieser Stelle Abstriche zu machen, wäre ein Transfer vielleicht möglich.

Mit spanischen Keepern als Nummer-Eins-Ersatz haben die Bayern aber schon Erfahrung gemacht. Pepe Reina kam 2014 als Stammkeeper vom FC Liverpool an die Isar. Der Grund war damals Pep Guardiola. Über De Geas Verhältnis zu Thomas Tuchel ist bislang nichts bekannt. (smk)