Neue Fußball-Macht aus Italien?

Von: Thomas Kilchenstein

Teilen

Pose eines Triumphators: Roms Trainer Jose Mourinho. © dpa

Inter, die Roma und Florenz: Italiens Fußball erlebt mit drei Finalisten eine Renaissance. Die Frage ist nur, warum? Ein Kommentar.

Das Aus von Bayer Leverkusen im Halbfinale der Europa League, als es der Werkself nicht vergönnt war, in mehr als drei Stunden Fußball wenigsten ein Törchen zu schießen, hat noch mal die ganze Großartigkeit des Triumphs von Titelverteidiger Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr im neuen Licht erstrahlen lassen. Der letzte Sieg einer deutschen Mannschaft in der Europa League seit 1997. Das ist nicht hoch genug zu werten, zumal sich die Frankfurter etwa gegen FC Barcelona und West Ham United durchsetzen mussten. Letzterer steht heuer in einem Finale, dem der Conference League. Aber die Hessen brauchten 2022 nie gegen italienische Mannschaften spielen, vermutlich zum Glück.

In diesem Jahr sind italienische Klubs nämlich gewaltig en vogue: In allen drei Finals stehen Vereine vom Stiefel: Inter Mailand (Champions League), AS Rom (Europa League), AC Florenz (Conference League) - ohnehin stammten fünf der zwölf Halbfinalisten aus bella italia, nur zwei aus englischer und spanischer Liga. Zufall? Auslosungsglück? Gar ein Plus an „Liebe und Leidenschaft“, wie Altstar Alessandro del Piero mutmaßte?

Der aktuelle Durchmarsch der Italiener hat sicher zu tun mit der größten Schmach der vergangenen Jahre, dem Verpassen der WM in Katar. Die italienischen Nationalspieler genossen plötzlich eine überlange Winterpause, regenerierten sich, sind jetzt in der crunchtime topfit. Der neuerdings erstarkten Form hat geholfen, dass italienische Teams eher selten ein kräfteraubendes Pressing spielen, taktisch variabler agieren, und sicherlich tuen auch die ständigen Unterbrechungen ein übriges. AS Rom hat das Zeitspiel jetzt zur Perfektion gebracht, die Netto-Spielzeit in Italien ist die niedrigste aller fünf großen europäischen Ligen. Das spart Kräfte!

Dazu kommen weitere Faktoren, etwa die Dichte an der Spitze hinter dem früh feststehenden Meister SSC Neapel. Und weil früh klar war, wer den Scudetto gewinnen würde, konnten sich Mailänder und Römer Klubs, Juve, die Fiorentina auf ihre möglichen künftigen internationalen Aufgaben konzentrieren.

Kommt die neue Klub-Macht jetzt aus dem Süden Europas? Zumal in Italien momentan sehr konzentriert an einem ähnlichen Investorenmodell gebastelt wird wie bei der DFL, der der Serie A etwa 1,7 Milliarden Euro bringen würde. Die Probleme des italienischen Fußballs - Rassismus, Gewalt der Ultras, geschäftliche Tricksereien, Schulden in astronomischen Höhen, veraltete Stadien - sind aber weiterhin aktuell. Wachablösung aus Italien? Vielleicht doch nur eine Momentaufnahme.