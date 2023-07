Neu-Dortmunder Felix Nmecha unter Druck

Von: Jan Christian Müller

Ein gottesfürchtiger junger Mann: Jung-Nationalspieler Felix Nmecha. © dpa

Nach dem Wechsel zu Borussia Dortmund lastet doppelter Druck auf Felix Nmecha: Fußballerisch zu überzeugen und gesellschaftspolitisch keine Unverschämtheiten zu verbreiten.

Der bis zu 30 Millionen Euro schwere Transfer von Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund hat zu einer beispiellos konträren Debatte geführt. Sie zeigt, dass die Erwartungen kritischer Fans an Anstand und Moral im medial ausgeleuchteten Profifußball massiv gestiegen sind. Die Protagonisten erweisen sich damit zunehmend als überfordert. Vereine und Verbände tragen Haltung mitunter mehr vor sich her und nutzen ihren niedergeschriebenen Wertekodex bei Gelegenheit eher zur Inszenierung, als dass sie ihre Leitbilder mit tiefer innerer Überzeugung leben.

Der 22 Jahre alte, in Hamburg geborene Deutsch-Engländer Nmecha hat im Sozialen Netzwerk Instagram nicht nur harmlose Bekenntnisse wie „Danke Jesus“ oder „Hallelujah!! Jesus is alive“ veröffentlicht, sondern auch Inhalte geteilt, welche die LGBTQ-Gemeinschaft mit dem Begriff „Pride“ in Zusammenhang mit dem Teufel stellten. Außerdem teilte er das Video eines amerikanischen Rechtsextremisten, der Witze über ein transsexuelles Kind und dessen Vater machte.

Es ist unzweifelhaft, dass derlei abstruses Gedankengut nicht mit hierzulande gesellschaftlich weitgehend konsolidierten Ansprüchen an Vielfalt und Toleranz korrespondiert. Sowohl sein Ex-Arbeitgeber VfL Wolfsburg, dessen Kapitäne Maxi Arnold und Koen Casteels stets mit Regenbogenbinde auflaufen, haben den Jung-Nationalspieler deshalb zum persönlichen Gespräch gebeten als auch sein neuer Klub Borussia Dortmund und alsbald der Deutsche Fußball-Bund.

Es ist blanker Unfug, dass Nmecha dabei zu demütigenden Tribunalen anrücken muss, wie rechte Netzwerke unterstellen. Stattdessen will man sich in Vereinen und Verband an eine Antwort auf die Frage herantasten: Handelt es sich um verquere infantile Ergüsse eines noch unreifen Menschen oder um tiefe Überzeugungen, die gerade ein börsennotiertes Fußball-Unternehmen wie den BVB massiv beschädigen könnten?

Der Bundesligazweite der vergangenen Saison definiert seine Ziele, wie alle Konkurrenten, in erster Linie über gewonnene Punkte. Es geht ihm nicht darum, die sportliche Lücke, die der Abgang von Jude Bellingham gerissen hat, mit einem guten Menschen zu füllen, sondern mit einem guten Fußballspieler.

Aber natürlich hat der Klub zu spüren bekommen, dass es sich bei der Nmecha-Verpflichtung um eine hochsensible Angelegenheit handelt. Entsprechend wurde die Vorstellung des Mittelfeldspielers von einer Öffentlichkeitsarbeit des BVB begleitet, die weit übers Sportliche hinausgeht. Auf den Klubkanälen erschien das Videointerview mit einem sympathisch lächelnden jungen Mann, der seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, die BVB-Fans mögen „hoffentlich sehen, dass ich ein toller Mensch bin“. Er sei „Christ, liebe alle Leute und diskriminiere niemanden“. Es lastet jetzt ein doppelter Druck auf Felix Nmecha: fußballerisch für Aufmerksamkeit zu sorgen und gesellschaftspolitisch keine Unverschämtheiten zu verbreiten.