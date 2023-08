Neben dem Stadion das Studio

Von: Günter Klein

Teilen

Schwerer Stand: Horst Nußbaum alias Jack White (links) wird vom Kölner Dieter Müller umspielt, dahinter schaut dahinter Ditmar Jakobs zu. © imago/Horstmüller

60 Jahre Bundesliga - die Serie, Teil 11 Immer wieder versuchten sich Fußballer, musikalisch zu betätigen - mit meist mäßigem Erfolg.

Viel fehlte bei Horst Nußbaum nicht zur Bundesligakarriere. Bevor die Liga 1963 eingeführt wurde, spielte er im Vorgängerformat Oberliga unter dem berühmten Trainer Hennes Weisweiler für Viktoria Köln. 1965 bekam er einen Profivertrag bei der PSV Eindhoven, war somit einer der wenigen deutschen Kicker im Ausland. Und 1976/77, da schon 36 Jahre alt, stand er im Kader der Bundesligaklubs Tennis Borussia Berlin. Die kleine Einschränkung: Horst Nußbaum hatte sich quasi selbst berufen, denn er unterstützte den klammen Verein als Mäzen. Im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln lief er dann tatsächlich als Libero auf.

Die Jahre zwischen den hochrangigen Engagements verbrachte Horst Nußbaum bei Amateurvereinen. Weil er einem Beruf nachging, der dem Fußball lediglich den Platz ließ, Hobby zu sein – trotz des unbestreitbaren Talents. Als Horst Nußbaum war er dann auch gar nicht mehr bekannt, denn er hatte sich einen Künstlernamen zugelegt: Jack White. Sänger, Komponist, Produzent von Schlagern. Er schrieb „Schöne Maid“ für Tony Marshall, „Heute so, morgen so“ für Roberto Blanco, erfand „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ von Jürgen Marcus, auch Andrea Jürgens‘ Scheidungskind-Lied “… und dabei liebe ich euch beide“ ist aus seiner Feder. Und: „Ha ho heja heja he – Fußball ist unser Leben“, mit dem die deutsche Nationalmannschaft auf die WM 1974 im eigenen Land einstimmte. Außerdem in White/Nußbaums Katalog: Paul Anka, Engelbert, David Hasselhoff, Laura Branigan. Vielleicht hat Jack White mit seiner Komposition „Looking for Freedom“ für Mister Hasselhoff sogar die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht (so der Mythos).

Kevin Keegans Tophit

Nicht nur in der Person von Horst Nußbaum/Jack White gab es eine Verbindung zwischen dem deutschen Bundesligafußball und der Welt der Pophits. Als mit Schallplatten noch richtig viel Geld zu verdienen war, wurden auch bekannte Fußballer ins Aufnahmestudio gebeten. Auch die nach 1966 Geborenen haben den Song von Franz Beckenbauer im Ohr: „Gute Freunde kann niemand trennen“ – wobei das nur die B-Seite der Single war. „Du allein“ war eigentlich ausersehen, der Hit zu werden. Doch Beckenbauer war nicht der Pionier. Losgelegt hatte 1965 Charly Dörfel, Dribbler und Rampensau des Hamburger SV, der mit „Erst ein Kuss“ und „Das kann ich dir nicht verzeihen“ die Musikoffensive der Bundesliga eröffnete. Einen echten Gassenhauer lieferte der Münchner Torwart Petar Radenkovic („Bin i Radi, bin i König“) in den Charts bis auf Platz fünf stieg und für den TSV 1860 das Derby gegen alle singenden Bayern (neben Beckenbauer noch Gerd Müller „Dann macht es bumm“ und Sepp Maier mit „Die bayerische Loreley“) klar gewann.

Fußballer-Songs versandeten in den Tiefen der Hitparade: Nur Platz 44 für die Schalker Kremers-Zwillinge Erwin und Helmut, die 1974 mit „Das Mädchen meiner Träume“ ein bisschen was vom WM-Hype abgreifen wollten. Liebeslieder gingen schlecht, allerdings auch fachspezifische Songs. Die Nationaltorhüter Rudi Kargus und Norbert Nigbur mühten sich durch für sie geschriebene Lieder mit den Titeln „Auch Elfmeter kann man halten“ und „44 Beine“. Manche Texte waren halt einfach zu schlicht in ihrem Zuschnitt auf die Zielgruppe Fans. Ausschnitt aus Jean-Marie Pfaffs (noch ein Torwart) Hit-Versuch von 1984: „Ich war ein Belgier und jetzt bin ich ein Bayer. Ich trinke Bier und esse Leberkäs mit Eier.“

Echte Popstarqualität hatte hingegen Kevin Keegan, der Ende der 70er-Jahre als „Mighty Mouse“ beim Hamburger SV die Bundesliga verzauberte. Er überzeugte 1979 mit dem eingängigen Popsong „Head over Heels in Love“, der ziemlich nach Smokie klang, der damals sehr angesagten britischen Band („Living Next Door to Alice“). Kein Zufall: Komponiert hatten das Lied Smokie-Sänger Chris Norman und Schlagzeuger Pete Spencer, und Norman wollte es im Duett mit Suzi Quatro aufnehmen, die ihm aber für dieses Projekt absagte. Norman hatte also einen potenziellen Hit übrig, kannte seinen Landsmann Kevin Keegan – den Rest der Geschichte schrieb die Plattenfirma EMI. Aufgenommen wurde „Head over Heels in Love“ im Hamburger Studio von Otto Waalkes. Ein veritabler Charterfolg, der sich ein paar Wochen in den Top Ten herumtrieb.

Podolskis Gastspiel

Heute wagen sich Fußballer nicht mehr ans Mikrofon. Spätestens in den 90er-Jahren, in denen auch die Nationalmannschaft davon Abstand nahm, vor einer WM weiter ein Album mit einem der Granden deutschsprachiger Musik (Udo Jürgens, Peter Alexander, Michael Schanze) aufzunehmen, ebbte die Schlagerpopwelle der Bundesliga ab. Es gab dann selbstironische Projekte wie das aus den Stuttgartern Fredi Bobic, Gerhard Poschner und Marco Haber gebildete „Tragische Dreieck“ (1996), Lukas Podolskis Gastspiel bei der Kölner Mundart-Gruppe Brings („Halleluja“/2012)) oder „Lass das mal den Papa machen“ von Dortmunds Verteidiger Sokratis Papastathopoulos (2014). Die Singles sind Sammlerstücke – manche noch auf Vinyl wie von der „Jochen Abel Band“: Der Mittelstürmer, der für den VfL Bochum sechzig Bundesligatore schoss (1977 – 82), hinterließ seinem Verein zwei Lieder. Die A-Seite der Single heißt „Deutscher Meister wird nur der VfL“, die B-Seite „Deutscher Meister wird nie der VfL“. Eine Sonderstellung nahm der den ehemalige Bayern-Verteidiger Andreas Görlitz ein, der während einer langen Verletzungspause Gitarre lernte und schließlich eine Indie-Pop-Band (Room 77, heute Whale City) gründete.

Liebhabereien, aber nichts für die Masse. Für Horst Nußbaum, mittlerweile 82, ist im Fußball nichts mehr zu tun.