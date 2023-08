Nazarov führt die Offenbacher Kickers zum Sieg

Von: Jörg Moll

Nazarov geht voran bei den Kickers. © IMAGO/Hartenfelser

Der erfahrene Mittelfeldspieler überragt beim Offenbacher Dreier in Hoffenheim / Taktisch und läuferisch überzeugen die Hessen ebenfalls

Die taktische Ausrichtung geht auf, die Leistung stimmt, da kann ein Trainer schon mal zufrieden dreinschauen. Christian Neidhart tat das nach dem 2:1 (1:0)-Sieg der Offenbacher Kickers in der Fußball-Regionalliga Südwest beim seitherigen Tabellenzweiten TSG 1899 Hoffenheim II. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, sagte der 54-jährige nach dem verdienten ersten Auswärtssieg der Saison. „Aber jetzt müssen wir nachlegen“, forderte er mit Blick auf die Englische Woche mit Spielen gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Dienstag (19 Uhr) und am Samstag (14 Uhr) beim TSV Schott Mainz.

Was die Kickers in 97 zum großen Teil sehr ansehnlichen Minuten zeigten, war insofern beeindruckend, weil sie es verstanden, mit taktisch verändertem Konzept erfolgreich zu sein und clever ihre Chancen zu nutzen. „So stelle ich mir eine gute Defensivleistung vor“, lobte Sportgeschäftsführer Christian Hock die Mannschaft, die Hoffenheim geschickt abwechselnd hoch anlief, auf das Gewinnen von zweiten Bällen aus war, um gegen den Ball blitzschnell hinten mit zwei engen Ketten zu verdichten. Dafür verzichteten die Kickers auf hohe Ballbesitzphasen und vor allem auf das Spiel aus der eigenen Hälfte.

Stattdessen scheuten sich der aufmerksame Torwart Johannes Brinkies, Kapitän Maximilian Rossmann und der enorm fleißige Noel Knothe nicht, die Bälle auch einfach mal lang rauszuschlagen. „Wir haben kompakt gestanden, gut verteidigt“, lobte Neidhart: „Und wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“

Gleich die erste Chance war drin: Der eminent fleißige Jan Urbich hatte nach einem erfolgreichen Pressing Mike Feigenspan in den Strafraum geschickt, der wurde gefoult. Dimitrij Nazarov verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (2.) – sein zweites Saisontor.

Auffällig war auch die deutlich gestiegene läuferische Qualität. Das leuchtende Beispiel dafür: Mike Feigenspan. „Er hat über elf Kilometer runtergerissen“, lobte Neidhart den Rechtsaußen. Auch er schrieb eine schöne Geschichte des Spiels: Beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt II hatte Feigenspan noch zwei Riesenchancen vergeben. In Hoffenheim belohnte er sich mit dem Kopfballtor zum 2:0 (65.). Vorausgegangen war erneut eine brillante Vorbereitung von Dimitrij Nazarov. „Feige hat wohl etwas Kopfweh, weil ich so hart geschossen habe, er konnte ja gar nicht mehr ausweichen“, sagte der 33-Jährige lachend.

Der langjährige Zweitligaprofi machte erneut deutlich, wie wertvoll er für die Kickers sein kann. Im zweiten Pflichtspiel über die komplette Distanz verbuchte er seinen vierten Scorerpunkt. „Letztlich war es nur ein Dreier“, ordnete er die Partie nüchtern ein. Ein Auswärtssieg, der auch nach dem Anschlusstor (90.+4 Minute) nicht mehr in Gefahr geriet. Weil die Kickers gut verteidigten, sich von Maximilian Rossmanns Verletzungspech (Riss der Achillessehne) nicht aus der Bahn werfen ließen und sich so den Anschluss an obere Tabellenregionen verdienten.