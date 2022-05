Nations League: Hansi Flick Hansi Flick überrascht vor Nominierung

Nach Saisonende auf Vereinsebene wird Hansi Flick sein DFB-Team für vier Nations League Spiele einberufen. Dabei wird Marc-André ter Stegen nicht dabei sein.

Frankfurt – Hansi Flick und Marc-André ter Stegen sind laut Angaben des DFB gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass der Torhüter des FC Barcelona nicht für die kommenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert wird. Für die Nationalmannschaft stehen im Juni vier Spiele in der UEFA Nations League an. Die Gegner sind Europameister Italien, England und Ungarn.

ter Stegen, der im DFB-Team nicht an Kapitän Manuel Neuer vorbeikommt, möchte die Sommerpause stattdessen zur Regeneration nutzen. Flick zeigt dafür Verständnis. „Marc zählt zu den besten Torhütern der Welt. Aufgrund von Verletzungen konnte er jedoch in den vergangenen zwei Jahren die Sommerpausen nicht zur Regeneration nutzen. Gerade im Hinblick auf die anstehende WM in Katar waren wir uns beide einig, dass eine normale Spiel- und Trainingsauszeit in diesem Jahr wichtig und sinnvoll ist“, so Flick.

Vor WM 2022: Hansi Flick lobt ter Stegen

Das Programm für die Nationalspieler ist dicht getaktet. Direkt nach Saisonende auf Klubebene beginnt die Vorbereitung im Nationalteam. Vom 23. bis 27. Mai geht es für Flicks Mannschaft ins Trainingslager nach Marbella. Ab dem 30. Mai ist dann das Home-Ground in Herzogenaurach das Quartier. Dort verbrachte das Team bereits die Zeit während der EM 2021.

Bundestrainer Hansi Flick. (Archivfoto) © La Nacion/Imago Images

Flick spricht vom „offenen und ausführlichen“ Austausch mit ter Stegen

Aufgrund dieses engen Terminkalenders hat sich ter Stegen im Austausch mit Bundestrainer Flick für die Pause entschieden. ter Stegen sei immer gerne bei der Nationalmannschaft. „Auf der anderen Seite bin ich nach drei intensiven Saisons jeweils ohne Sommerpause dazwischen froh, dass der Bundestrainer mit mir der Meinung ist, dass ich diese Pause brauche, und mich dabei unterstützt.“ Dies gibt der DFB in einer Mitteilung bekannt. Auch Flick spricht von einem „offenen und ausführlichen Austausch“ mit ter Stegen.

Marc-André ter Stegen hat Flick für die Länderspiele im Juni abgesagt. © Imago Images

Im September stehen dann die abschließenden Nations League Spiele an. Da könnte dann auch Barcelona-Keeper ter Stegen wieder zum Aufgebot gehören. Bis jetzt kommt er auf 28 A-Länderspiele, zwei davon unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. (jo)