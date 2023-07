Warum laufen die Spiele bei der Frauen-WM so früh? Alle Infos zur Zeitverschiebung

Von: Jannek Ringen

In weniger als einer Woche startet die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Die Spiele sind zu unpassenden Uhrzeiten für Europäer.

Wyong – Die deutsche Frauennationalmannschaft ist gestern im Camp im Wyong angekommen und bereitet sich von nun an auf die Spiele der Gruppenphase vor. In Australien und Neuseeland warten ungewohnte Probleme auf die deutschen Nationalspielerinnen. Wenn unsere Damen Down Under um den Titel kicken, stehen viele erst auf oder befinden sich auf der Arbeit.

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Titelverteidigerinnen: USA Rekordsiegerinnen: USA (vier Titel) Austragungsort: Australien und Neuseeland

Vor Weltmeisterschaft: DFB-Frauen kämpfen in Wyong gegen Jetlag

Am gestrigen Donnerstag ist der 70-köpfige DFB-Tross im Base Camp in Wyong angekommen. Das 4.500-Einwohner-Städtchen liegt rund 100 Kilometer südlich von Sydney und von hier aus bereitet sich das Team auf die Vorrunden-Partien vor. Das erste Spiel steht am 24. Juli gegen Marokko an.

Die DFB-Frauen haben dementsprechend noch zehn Tage, um sich an die Gegebenheiten vor Ort in Australien zu gewöhnen. Es gilt, möglichst schnell den Jetlag zu besiegen und sich bestmöglich auf die drei Spiele in der Gruppenphase vorbereiten. Die Damen sollen die Flagge des DFB aufrechterhalten.

Ungewohnte Anstoßzeiten für die DFB-Frauen. © IMAGO / Laci Perenyi

Frauen-WM: Spiele zu früher Stunde

Erstmals wird eine Weltmeisterschaft von der FIFA in Australien ausgetragen. Was beim Blick auf den Spielplan sofort auffällt, sind die ungewohnten Anstoßzeiten. Nigeria trifft auf Kanada um 4.30 Uhr in der Früh. Die Titelverteidigerinnen aus den USA treffen um drei Uhr morgens auf den Vietnam. Ansonsten teilen sich die Spiele zumeist zwischen sieben und zwölf Uhr vormittags auf.

Für das deutsche Team stehen die Spiele nach MEZ um den Mittag herum an. Zum Auftakt trifft die DFB-Auswahl um 10.30 Uhr auf Marokko. Das zweite Match findet um 11.30 Uhr gegen Kolumbien statt. Den Abschluss macht das Spiel gegen Südkorea um zwölf Uhr.

Zeitverschiebung bei der Frauen-WM in Neuseeland und Australien

Grund für die frühen Anstoßzeiten ist die Zeitverschiebung zwischen Australien sowie Neuseeland und den teilnehmenden Ländern. Deutschland ist beispielsweise zeitlich acht Stunden hinter Sydney. Das heißt, die deutsche Nationalmannschaft spielt ihre Partien in den frühen Abendstunden der beiden gastgebenden Länder.

Damit die Einschaltquoten des Turniers trotzdem stimmen, hat die FIFA darauf geachtet, dass die Spiele zu Uhrzeiten stattfinden, die auch für alle Zuschauer weltweit in Ordnung scheinen. Die USA bestreiten aufgrund der Zeitverschiebung ihre Partien deutlich früher am Tag als die europäischen Teams. Ähnlich ist es mit Südkorea. (jari)