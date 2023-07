Kurz vor der Frauen-WM: Martina Voss-Tecklenburg und ihr Hermann haben erneut geheiratet

Von: Lina Krull

Teilen

2009 gaben sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Hermann das Ja-Wort. Vor der Frauen-WM haben sie jetzt ihr Eheversprechen erneuert.

Straelen – Als Bundestrainerin möchte Martina Voss-Tecklenburg die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) zum Titel führen. Mit einer großen Portion Liebe im Gepäck dürfte Voss-Tecklenburg dabei nach Down Under gereist sein, denn: Kurz vor der WM erneuerte sie zusammen mit Ehemann Hermann Tecklenburg ihr Eheversprechen.

Martina Voss-Tecklenburg (geb. Voss) Geboren: 22. Dezember 1967 (Alter 55 Jahre), Duisburg Ehepartner: Hermann Tecklenburg (verh. 2009) Aktuelle Position: Bundestrainerin Fußballnationalmannschaft Frauen

Trauung kurz vor der Fußball-WM: Voss-Tecklenburg mit Eheversprechen

Seit 14 Jahren gehen Martina Voss-Tecklenburg und Hermann Tecklenburg als Ehepaar durch dick und dünn. Kennengelernt haben sich die beiden nach dem DFB-Pokalfinale 2003, dem letzten Spiel ihrer aktiven Karriere. Vier Wochen danach soll Hermann Tecklenburg mit einem Kugelschreiber auf ihren Oberarm „Ich werde Dich heiraten“ geschrieben haben, wie „MVT“ bei Inas Nacht erzählte. Die große Liebe hält bis heute – inklusive eines neuen Eheversprechens.

Nach RTL-Informationen fand die zweite Trauung bereits am 17. Juni 2023 statt, wie auch der DFB bestätigte. Ob ihr damaliger Trauzeuge Rainer „Calli“ Calmund auch dabei war, ist nicht publik. Eine Erneuerung des Eheversprechens gilt als symbolische, sehr persönliche Zeremonie, die entweder in einer freien oder kirchlichen Trauung zelebriert wird. Neben der Hochzeit am 1. Oktober 2009 haben Voss-Tecklenburg und ihr Hermann nun einen weiteren Tag zum Feiern. Neben dem privaten Glück soll jetzt der WM-Titel gelingen.

Martina Voss-Tecklenburg und Hermann Tecklenburg heirateten zum ersten Mal im Oktober 2009. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

WM in Australien und Neuseeland: „MVT“ trifft auf Ex-Partnerin Grings

Am kommenden Montag (24. Juli 2023, 10.30 Uhr) trifft die DFB-Elf unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im ersten Gruppenspiel auf Marokko. Mit von der Partie bei dieser Weltmeisterschaft wird zudem Inka Grings sein, die als Nationaltrainerin der Schweiz tätig ist. Beide Trainerinnen teilen eine gemeinsame Vergangenheit: Als Spielerinnen waren sie ein Paar. „Wir haben einen sehr intensiven und regen Austausch. Wir sind sehr freundschaftlich miteinander verbunden“, machte Voss-Tecklenburg im Vorfeld der WM deutlich. Australien wird bei der Bundestrainerin aber trotzdem nicht nur positive Emotionen erwecken.

Als sie kurz vor den Olympischen Spielen im Jahr 2000 in Sydney von einer Affäre ihrer Lebensgefährtin Grings Wind bekommt, vertraut sich die heute 55-Jährige der damaligen DFB-Trainerin Tina Theune-Meyer an. Und flog aus der Nationalmannschaft. „Das war damals alles super unglücklich. Da haben die eine oder anderen Personen die Gunst der Stunde genutzt, die sie nicht mehr so haben wollten“, schätzt Inka Grings in einem dpa-Gespräch die damalige Situation ein. Die heutige Freundschaft beider Coaches könnte allerdings frühestens im Spiel um Platz drei oder im Finale auf die Probe gestellt werden.

Kader bei Frauen-WM 2023: Mit diesen Spielerinnen will Deutschland den Titel holen Fotostrecke ansehen

DFB-Team spielt in Gruppe H – Rätsel um DFB-Binde gelöst

Nach dem ersten Spiel gegen Marokko trifft die deutsche Auswahl auf Kolumbien und Südkorea. Trotz durchwachsener Leistungen in der Vorbereitung zählt die Nationalmannschaft zusammen mit der USA, Brasilien, Frankreich und England zu den Top-Favoriten des Turniers.

Wie das deutsche Team die ersten Tage in Australien erlebt hat, erzählten Kapitänin Alexandra Popp und Sophia Kleinherne bei der ersten WM-Pressekonferenz der Mannschaft in Wyong. „Poppi“ lüftete zudem das Geheimnis um die DFB-Binde. Mit einer Kapitänsbinde „für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen“ wird die Stürmerin bei allen Spielen auflaufen. Hier erfahren Sie, wo die WM-Spiele im TV übertragen werden. (dpa/likr)