Nationalmannschaft: Flick im Hier und Jetzt

Der Bundestrainer trifft harte, aber gerechte Entscheidungen vor den kommenden Länderspielen. Das ist gut so, und höchste Zeit. Ein Kommentar.

Hansi Flick hatte zuletzt ein paar unglückliche Auftritte hingelegt. Sowohl als erfolgloser Fußballtrainer, dessen Nationalmannschaft unter seiner Führung erst zum Riesen zu wachsen schien, ehe sie ziemlich jämmerlich verzwergte. Als auch als Kommunikator in der herausgehobenen Position des Bundestrainers, der Kritiker neulich beim Trainerkongress wenig angemessen der „Dreistigkeit“ und „Unverschämtheit“ zieh.

Am Donnerstag in aller Früh nun hockte Flick in seinem Trainerbüro auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes, um den zugeschalteten Medienhäusern seine Nominierung für die bevorstehenden Länderspiele gegen Japan und Spanien kundzutun. Und der Bundestrainer legte seit Längerem mal wieder einen überzeugenden Auftritt hin. Seine Botschaften waren entweder klar und deutlich oder aber so geschickt postuliert, dass es wenig Spielraum für Zweifel gab.

So versteckte Flick sein nachvollziehbares Unbehagen über den im Raum stehenden Wechsel von Mittelstürmer Niclas Füllkrug zu Borussia Dortmund nicht hinter nichtssagender Rhetorik. Dass Füllkrug seinen Stammplatz bei Werder Bremen gegen eine Backup-Position hinter Sebastien Haller beim BVB einzutauschen bereit ist, kann dem Bundestrainer nicht gefallen. Das hat Flick verständlich durchblicken lassen.

Auch seine Personalauswahl zu den – für die Stimmung im Land und seine persönliche berufliche Zukunft gleichermaßen bedeutenden – Testspielen gegen komplizierte Gegner lässt darauf schließen, dass Flick das Puzzlespielen aus dem Frühjahr aufgegeben und die Nominierung konsequent an Leistungskriterien ausgerichtet hat. Dabei hat er mutig alle Verdienste der Vergangenheit Verdienste der Vergangenheit sein lassen.

Der Schatten Goretzka

Selbst ausgemachte Flick-Lieblinge wie Thilo Kehrer und Timo Werner, zu denen der Bundestrainer bisher in schwer nachvollziehbarer Nibelungentreue gestanden hat, trifft nun der Bannstrahl der Nicht-Nominierung, verbunden mit einem klaren Auftrag, sich mit Leistung und Hingabe wieder in den Kreis der Besten zurückzudienen. Das gilt neben David Raum auch für Leon Goretzka, der in nahezu sämtlichen Länderspielen der jüngeren Vergangenheit sowie in der abgelaufenen Saison beim FC Bayern nur noch ein Schatten jenes aufregenden Box-to-Box-Spielers war, der Deutschland 2017 beim Confederations Cup zum Turniersieg führte.

Und auch Thomas Müller hat sowohl vor seiner Ausmusterung durch Joachim Löw im März 2019 als auch nach seiner Rückkehr ins DFB-Team im Sommer 2021 nie wieder auch nur annähernd so gut performt wie bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014. Die Wahrheit ist: Der 33-Jährige schaffte es 17 Spiele lang nicht, bei großen Turnieren ein Tor für Deutschland zu erzielen. Zuletzt traf der Bayern-Profi bei einer EM oder WM vor mehr als neun Jahren beim epochalen 7:1-Sieg des im Halbfinale 2014 gegen Brasilien.

Die Besten von heute holt Flick nächste Woche in Wolfsburg zu sich, nicht die Besten von gestern und vorgestern. Und auch nicht die vielleicht Hoffnungsvollsten für morgen und übermorgen. Und das ist gut so.