DFB-PK: Gündogan hofft auf den Klick-Moment – Flick umschifft Bekenntnis zu klarer Titelambition

Von: Stefan Schmid

Hansi Flick und Ilkay Gündogan sprechen auf der DFB-PK. © IMAGO / Beautiful Sports und IMAGO / Sven Simon

Hansi Flick und Ilkay Gündogan sehen Potenzial und Verbesserung, doch das derzeitige Level sei noch nicht hoch genug. Der Live-Ticker zur DFB-PK zum Nachlesen.

+++ Mit dieser letzten persönlichen Frage an Gündogan hat die PK ihren Abschluss gefunden. Am Dienstagabend (20.45 Uhr) bestreitet die DFB-Elf gegen Kolumbien ihr letztes Spiel in diesem Sommer. +++

+++ Zum Abschluss noch eine Frage eines jungen Fans im Presseraum, der wissen will, ob man als Fußballer unter der Saison überhaupt viel zu Hause sei. Gündogan schmunzelt und gibt zu: „Meine Frau beklagt sich oft, dass ich nicht so oft zu Hause bin. Ich war letzte Saison leider viel zu wenig zu Hause, aber im Fußballerleben ist das so.“ +++

„Anderes Selbstverständnis“ als vor ein paar Jahren

+++ Auf die Frage, ob die DFB-Elf Europameister werden kann, lässt sich Gündogan – wie schon Flick – zu keiner glasklaren Aussage hinreißen. „Vom Potenzial her“, könne Deutschland sehr weit oben mitspielen, allerdings sei man noch nicht da, wo man vor ein paar Jahren war: „Das war ein ganz anderes Selbstverständnis.“ +++

+++ „Das hat verdammt viel Spaß gemacht“, gibt Gündogan seinen Blick auf die Vergangenheit bei City ohne echten Neuner preis. Allerdings stellt er auch die Rolle Haalands beim diesjährigen Triple von City hervor. Auch die DFB-Elf hat mit Füllkrug seit dem letzten Winter wieder eine echte Neun, von dem Gündogan sagt, dass „er uns unfassbar viel gibt“. +++

+++ Gündogan ist ein flexibler Spieler im zentralen Mittelfeld, so könnte er im DFB-Team eine etwas andere Rolle als in Manchester einnehmen. „Wenn ich persönlich eine Rolle aussuchen müsste, dann fühle ich mich natürlich am wohlsten, wenn ich als Achter, Zehner spiele. Wenn ich eine Absicherung habe, mit einem klaren Sechser“, wünscht sich Gündogan die Position von City auch in der DFB-Elf. +++

+++ „Die haben die Verantwortung als Team“, rückt Gündogan den Fokus der Verantwortlichkeit auf die elf Spieler auf den Platz. Flick müsse diese auswählen und entsprechend einstellen. +++

Gündogan hofft auf den „Klick“-Moment

+++ Bezogen auf fehlende Automatismen will Gündogan nicht in Aktionismus verfallen. Vielmehr könne „es zu einem Klick führen“, wenn ein entsprechend einschneidendes Erlebnis komme. +++

+++ Auch die umstrittene Taktik mit Dreierkette ist Thema. Laut Gündogan sei es „völlig normal, dass das bis zum Schluss durchgezogen wird“ und Flick „wird seine Lehren daraus ziehen“. So darf auch morgen gegen Kolumbien eine Dreierkette erwartet werden. +++

+++ Auf Meinungen, dass er der unterschätzteste Nationalspieler des Teams sei, geht Gündogan nicht weiter ein. Er „braucht die Anerkennung“ von Mitspielern, Trainer und Fans, dann sei er mit der Lage zufrieden. +++

+++ Man müsse sich „die kleinen Details erarbeiten, um wieder erfolgreich zu werden“, gibt Gündogan die Marschrichtung gegen Kolumbien vor. +++

+++ „Wir haben die Qualität, wir haben das Know-how. Trotzdem sind wir noch weit entfernt, um unser Potenzial auszuschöpfen“, blickt Gündogan auf die letzten beiden DFB-Spiele. Er gibt sich zuversichtlich, seine Qualitäten einbringen zu können, auch „bisschen Ruhe“ einzubringen. +++

+++ Beim Nationalspieler dreht sich erstmal alles um dessen Vereinszukunft – auch um die Spekulationen um eine BVB-Rückkehr. „Es gab Kontakt“ zwischen seinen Berater und Kehl, bestätigt Gündogan, doch dies sei mittlerweile vom Tisch. Es sei kein großes Thema, „in die Bundesliga zurückzukehren“. Ansonsten gebe es noch „nichts Konkretes“ zu seiner Zukunft. +++

+++ Hansi Flick verlässt die Pressekonferenz, für ihn kommt Ilkay Gündogan auf das Podest. +++

+++ Am 20. Juli beginnt der Fußball-WM der Frauen. Ob er alles Spiele des deutschen Teams sehen werde, konnte Flick noch nicht sagen. Das „muss ich mit meiner Frau nochmal besprechen“, so Flick. Er bestätigt aber auch, dass er guten Kontakt zur Frauen-Nationalmannschaft hat: „Mit Sicherheit wird es die ein oder andere Nachricht ans Trainerteam geben.“ +++

+++ Im Hinblick auf seine Mannschaft stellt Flick klar, dass er als Trainer davon überzeugt ist, dass sich diese weiter entwickeln werde. „Wir sehen die Spieler, die beim Training sind. Die Mannschaft entwickelt sich, das ist letztendlich entscheidend.“ Die Qualität sei sogar so hoch, dass „es nicht einfach ist, auch für morgen, jeden zu integrieren.“ +++

+++ „Wir werden uns so vorbereiten, dass alles möglich ist. Mit allem anderen beschäftige ich mich nicht“, sagt Flick mit Blick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Klare Titelambitionen klingen anders. +++

Süle könne für DFB-Elf „sehr wichtig sein“

+++ Thema ist zuerst nicht das Spiel gegen Kolumbien, sondern die generelle Lage der DFB-Mannschaft. Im Blick auf die U21-Mannschaft, die in zwei Tagen in dem EM startet sagt Flick: „Es ist noch der ein oder andere interessante Spieler dabei. Auch für uns.“ Aber auch der zuletzt harsch kritisierte Süle spielt eine Rolle und bekommt von Flick den Bauch gestreichelt. Süle sei ein „Spieler, der für uns sehr wichtig sein kann.“ +++

+++ Die Pressekonferenz startet früher als vom DFB angegeben. Nun geht es also direkt rein. Hansi Flick bestreitet die erste Fragerunde +++

Update vom 19. Juni, 12.16 Uhr: Etwas weniger als 45 Minuten, dann beginnt die nach dem Abschlusstraining einberufene Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Kolumbien. Mit Spannung darf erwartet werden, wie sich Hansi Flick zum Personal äußert und wie er mit dem immer größer werdenden Druck auf seine Person als DFB-Trainer umgeht.

Erstmeldung vom 19. Juni: Frankfurt/Main - Einen Tag vor der dem letzten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in diesem Sommer wird DFB-Trainer Hansi Flick gemeinsam mit Ilkay Gündogan die Pressekonferenz bestreiten. Angesichts der enttäuschenden Ergebnisse gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1), dürfen sich die Protagonisten wohl auf kritische Nachfragen durch die anwesenden Journalistinnen und Journalisten einstellen. In unserem Live-Ticker können Sie die wichtigsten Aussagen aus der PK mitverfolgen.

DFB-PK im Live-Ticker: Hansi Flick bei der Stürmerposition gefragt

Hansi Flick hat sich die Länderspielrunde in diesem Sommer sicherlich zur Gänze anders vorgestellt. Auf das gerade noch verkraftbare Unentschieden gegen die Ukraine folgte am Freitag die 0:1-Niederlage im Duell mit der polnischen Nationalmannschaft. Keinen einzigen Treffer konnten die DFB-Spieler aus ihren sage und schreibe 26 Torschüssen erzielen – Polen kam auf zwei Torabschlüsse. Somit wird Flick unter anderem Fragen bezüglich der deutschen Abschlussschwäche beantworten sowie die damit verbundenen Personalien erörtern müssen.

In Warschau schickte Flick eine offensive Dreierkette, bestehend aus Jamal Musiala, Kai Havertz und Florian Wirtz, aufs Feld – erst in der 68. Minute kam mit Niclas Füllkrug ein nomineller Mittelstürmer in die Partie. Einerlei, denn einen Treffer konnte ohnehin niemand von den eingesetzten DFB-Spielern erzielen. Von einem Stürmerproblem will man in der Nationalmannschaft allerdings nichts wissen. „Wir haben unseren Zielstürmer“, bekräftigt Robin Gosens der damit Füllkrug, aber auch Havertz meinte. Möglicherweise gibt Hansi Flick schon auf der Pressekonferenz einen Ausblick, welcher der beiden gegen Kolumbien starten wird.

Auch Niclas Füllkrug konnte gegen Polen keinen Treffer für die DFB-Elf erzielen. © IMAGO/Marc Schueler

Pressekonferenz heute im Live-Ticker: Gündogan startet für DFB-Elf gegen Kolumbien

Seinem Trainer bei der Pressekonferenz zur Seite stehen wird Ilkay Gündogan, der schon frühzeitig eine Startelfgarantie für das Kolumbien-Spiel ausgesprochen bekommen hat. Während der frischgebackene Triple-Gewinner von Manchester City gegen die Ukraine noch komplett aussetzte, saß er in Warschau über die gesamte Spieldauer auf der Bank.

Die Qualitäten Gündogans können der sich im Frustmodus befindlichen Nationalmannschaft nur guttun. So kann der 32-Jährige durch seine weitreichenden Erfahrungen eine lenkende und stabilisierende Position im Zentrum des deutschen Spiels einnehmen. (sch)