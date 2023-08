Nadine Keßler ist ein vielseitiges Talent

Von: Frank Hellmann

Die designierte DFB-Sportdirektorin Nadine Keßler zeichnet eine hohe Eigenmotivation aus, aber in der Männerwelt würde es auch hart, sich zu behaupten.

Solche Termine sind für Nadine Keßler mittlerweile Routine. Kongresse wie die Frauenfußball-Tagung zum Abschluss der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gelten als Pflichtübung für die Abteilungsleiterin Frauenfußball der Uefa. Am Samstag wird sie in dem von außen und innen bunt illuminierten International Convention Center in Sydney in dem vorletzten Panel sitzen.

Gemeinsam mit Johanna Wood aus Neuseeland, James Johnson aus Australien und Monique André aus Haiti geht’s darum, welchen Einfluss die Turniere auf die Entwicklung des Frauenfußballs haben. Die gebürtige Pfälzerin kann eigentlich dann wiederholen, was sie vor einem Jahr bei der EM in England in ähnlichen Runden sagte: dass es mit Siebenmeilenstiefeln vorangeht. Aber im Grunde gilt das jetzt auch für ihre eigene Karriere.

Gespräche laufen noch

Die Frau mit dem Faible für auffällige Anzüge soll die Wunschkandidatin für den Posten als künftige Geschäftsführerin Akademie und Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) sein. Ihr würden direkt Hannes Wolf (Männer) und Joti Chatzialexiou (Frauen) zuarbeiten. Am Freitag unterhielt sich Keßler wieder angeregt mit DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, die beide kennen sich lange – beide wollten aber auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. „Wir reden mit ihr, stehen aber nicht vor einer Vertragsunterschrift“, teilte der Verband mit: „Wir sprechen auch noch mit anderen Kandidaten.“

Würde sich der DFB für die 35-Jährige entscheiden, wäre das ein Signal. „Eine beeindruckende Persönlichkeit – ein Vorbild auf und neben dem Platz“, schwärmte Ex-Bundestrainerin Silvia Neid mal von jener 29-fachen Nationalspielerin, die für den EM-Titel 2013 in Schweden alles gab. Sie hat sich als Aktive stringent nach oben gearbeitet: Bei voller Gesundheit war die Mittelfeldspielerin eine der einsatzfreudigsten. Eine, die keinen Ball verlor gab. Doch dafür zahlte sie einen hohen Preis, wurde insgesamt elf Mal am Knie operiert.

Ihre größten Erfolge auf Vereinsebene waren die maßgeblich von ihr mitgeprägten Champions-League-Triumphe mit dem VfL Wolfsburg 2013 und 2014. Unvergessen, wie sich insbesondere Keßler im Finale 2014 gegen Tyresö FF mit Weltstar Marta zur Wehr setzte – anschließend wurde sie zu Europas Fußballerin des Jahres und Weltfußballerin gewählt. Wie so viele Spielerinnen bereitete sie sich damals bereits auf ihre zweite Karriere vor, studierte Fitnessökonomie und arbeitete in einer Agentur für Kommunikationsdesign.

Ihr vielseitiges Talent erkannte die Europäische Fußball-Union Uefa, wo sie als Botschafterin und Beraterin anfing und bald alle Befugnisse über den Frauenfußball bekam. Die Einführung der Women’s Champions League vor zwei Jahren war ihr Projekt, genau wie die neue Nations League bei den Frauen, die nun als Olympiaqualifikation verpackt wird. Sie kennt die Mechanismen, nach denen die großen Verbände Uefa und die Fifa vorgehen – und welche Kompromisse zu schmieden sind. Doch wenn sie den Job beim DFB annimmt, hat sie mit viel mehr Ellbogen zu tun als bisher. Der Männerfußball tickt anders. Das würde für sie eine große Herausforderung.

Und doch könnte es für den Verband eine Chance sein. Auch politisch passt es zum DFB-Präsidenten und früheren SPD-Mann Bernd Neuendorf: Keßler war 2009 bei der Wiederwahl von Bundespräsident Horst Köhler für die saarländische SPD Mitglied der Bundesversammlung. Sich selbst nannte sie mal einen „Alles-oder-nichts-Typ“. Sie ist konsequent, hartnäckig, geradeaus – und richtig fleißig.

Im Februar hat sie mit ihrer Frau Emily Shaw den Sohn Jordi Leon zur Welt gebracht. Ihre Vita steht für Vielfalt – auch das ist in der heutigen Zeit keine schlechte Empfehlung für einen anspruchsvollen DFB-Posten, der ihr indes deutlich mehr abverlangen dürfte als eine nette Diskussionsrunde auf dem Fifa-Convent in der Weltmetropole Sydney.