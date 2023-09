Nach Kritik an DFB-Reform: Gegenwind für Watzke

Nachwuchs

Mit seinen scharfen Aussagen zur geplanten Nachwuchsreform beim DFB zieht DFL-Boss Hans-Joachim Watzke großen Unmut auf sich

Hans-Joachim Watzke hat die geplante Nachwuchsreform des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in scharfen Worten eingetütet. Der mächtige Aufsichtsrat der Deutschen Fußball-Liga (DFL) kündigte eine Reform der Reform an („Das haben wir gerade beschlossen“) und schwächte damit auf einer Tagung „zukunftsorientierter Unternehmen“ in Essen auch den gerade inthronisierten DFB-Nachwuchsdirektor Hannes Wolf. Der hatte die Reform im Kinderfußball ohne Tabellen sowohl in einer DFB-Pressekonferenz als auch im „Doppelpass“ bei Sport 1 klug erklärt und dabei anschaulich gemacht, dass das Leistungsprinzip durch viele kurze Spiele der Vier- bis Zehnjährigen sogar verstärkt wird.

Watzke kippte Wolfs Argumentation im Handstreich. „Wenn du als Sechs-, Acht- oder Neunjähriger nie das Gefühl hast, was es ist zu verlieren, dann wirst du auch nie die große Kraft finden, um auch mal zu gewinnen“, sagte der offenkundig nicht gut informierte 64-Jährige und fügte an: „Wenn wir Angst haben, dass ein Achtjähriger komplett aus dem Lebensgleichgewicht geworfen wird, weil er mal 5:0 mit seiner Mannschaft verliert, dann sagt das auch sehr viel über die deutsche Gesellschaft aus.“

Offenbar hat Watzke nicht viel von dem, was Wolf gerade eindringlich öffentlich erklärt hat, verstanden. Der neue DFB-Nachwuchschef hat deshalb sogleich mit dem Funktionär aus Dortmund telefoniert und Watzke erklärt: „Ich bin der Letzte, der Leistung abschaffen will.“ Auch stimme es nicht, dass die Reform schon wieder im Grundsatz reformiert wird, sondern: „Sie wird in den kommenden Jahren ständig weiterentwickelt.“

Watzke sagte auf seinem Vortrag auch voller Sarkasmus: „Es gab ja auch die Diskussion, nicht mehr auf Tore zu spielen. Demnächst spielen wir dann noch ohne Ball. Oder wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegläuft.“

Auf FR-Anfrage entgegnete der Erlanger Professor Matthias Lochmann, der die DFB-Jugendreformen mit empirischen Daten unterfüttert: „Watzke blockiert mit dieser Geisteshaltung im Kern die Leistungsentwicklung und Gesundheitsförderung zukünftiger Fußballergenerationen und die langfristige Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs.“ Der Experte fügte an: „Das Maß an Inkompetenz in sportfachlichen Fragestellungen“ sei „unfassbar“. Watzkes Aussagen „wären nicht so schlimm, wenn er Vorstand eines Dorfvereins wäre, aber hier geht’s um den Vizepräsidenten des DFB und der DFL“.