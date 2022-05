Nach HSV-Nichtaufstieg: Holt Boldt neuen Stürmer für Walter?

HSV-Duo in Denkerpose: Sportvorstand Jonas Boldt (links) und Trainer Tim Walter arbeiten noch an der Besetzung des zukünftigen Kaders. © Jan Huebner/imago

Die Zukunft des HSV ist klar: Die Mannschaft von Trainer Tim Walter bleibt Zweitligist. Und soll verstärkt werden. Unter anderem in der Offensive.

Hamburg – Die Würfel sind gefallen. Nach der Niederlage im entscheidenden zweiten Spiel der Relegation gegen Hertha BSC muss der HSV weiter mit der Zweiten Liga Vorlieb nehmen. Jetzt können die Personalplanungen intensiviert werden.

Dabei ist eine Verstärkung für die Offensive angedacht. Einen neuen Kandidaten dafür gibt es auch schon. An welchem Stürmer der HSV dran ist, wer für Konkurrenz sorgt und wie die Chancen stehen, verrät 24hamburg.de.

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel wollen den HSV zudem offenbar mit einem Spieler aus der Bundesliga verstärken, der in diesem Sommer ablösefrei zu haben ist. Überdies gibt es auch im aktuellen Kader des HSV noch Personalien, die zu klären sind: Zum Beispiel die Frage, wie es mit Mikkel Kaufmann beim HSV weitergeht. An Arbeit mangelt es Boldt und Mutzel in der Hansestadt also nicht.