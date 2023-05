Münchner Blamage

Von: Frank Hellmann

Koan Kahn mehr beim FC Bayern. Foto: dpa © Arne Dedert/dpa

Ein Meistertitel von Dortmunds Gnaden, zwei stillose Chefentlassungen - der FC Bayern München gibt ein desaströses Erscheinungsbild ab. Ein Kommentar.

Diese Bundesliga-Saison 2022/2023 wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Die Quintessenz: Der FC Bayern kann eigentlich falsch machen, was ein solcher Verein falsch machen kann: Die Schale wandert am Ende doch wieder in Münchner Hände; selbst wenn der Vorzeigeklub von früher heutzutage Werte wie Respekt und Anstand im eigenen Hause mit Füßen tritt. Die Vorkommnisse rund um die vom Möchtegern-Rivalen aus Dortmund geschenkten Schale setzen einer turbulenten Spielzeit die Krone auf. Wenn selbst eingefleischte Bayern-Fans sich über diese elfte Meisterschaft in Folge nicht mehr richtig freuen können, weil die Begleitumstände derart brachial die Freude verhageln, dann ist etwas verrutscht. Das öffentliche Erscheinungsbild des Klubs war selten schlechter.

Chaotische Kommunikation

Die Kommunikation schwankt zwischen Karikatur und Komödie. Wer auch immer die öffentlichen Kanäle steuert, scheint am Werteverfall das allergrößte Interesse zu haben. Die Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic und die Entlassung von Julian Nagelsmann waren offenbar nur die Vorboten für den größten Affront: Den Kahlschlag auf Vorstandsebene mit dem Rauswurf von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic eine Stunde nach dem Last-Minute-Siege beim 1. FC Köln bekanntzumachen, ist der Gipfel an Unverfrorenheit. Geht’s noch? Diese Abfolge macht es dem neutralen Beobachter unmöglich, auch nur einen Hauch von Sympathie für den Rekordmeister zu empfinden.

Das Ende für die in aktiven Zeiten hochgeschätzten Profis Kahn und Salihamidzic wirkte befremdlich und bizarr, war stillos und unwürdig. Auch Sponsoren und Anteilseigner können eine solche Unternehmenskultur bei einem deutschen Aushängeschild kaum gut finden. Präsident Herbert Hainer war schon überfordert, als es in der Mitgliederversammlung ums Katar-Sponsoring ging – jetzt arbeitete sich der ehemalige Adidas-Chef laienhaft am CEO Kahn ab, mit dem er seit Wochen im Clinch lag - und dem er erst die Dienstreise nach Köln verbot, um ihn danach in der Pressekonferenz noch öffentlich anzuzählen. Das geht nicht!

Nachvollziehbar, dass die Torwart-Ikone emotional angefasst via Twitter Kontra gab. Gewiss, Kahn hat an der Säbener Straße Fehler gemacht, beharrte auf seiner Meinung in Geschäftsfeldern, in denen er sich nicht gut auskannte. Auch die Mitarbeiterführung soll nicht die allerbeste gewesen sein. Doch die Fehleinschätzungen bei der Kaderplanung und auf dem Transfermarkt von Salihamidzic waren viel fataler. Erstaunlich, dass so lange auch die (Münchner) Medien die schützende Hand über „Brazzo“ hielten, für den der Job mindestens eine Nummer zu groß war.

Natürlich sind auch die ehemaligen Bosse Karl-Heinz-Rummenigge und Uli Hoeneß in der Verantwortung, denn beide haben ihre krachend gescheiterten Nachfolger ausgesucht und eingearbeitet – und müssen nun nach deren Überforderung wieder mitmachen. Hainer fungiert zwar offiziell als Aufsichtsratschef, nach einer Meisterschaft der Schande aber ist auch er so schwer beschädigt, dass es ohne die Alphatiere von einst beim Neuanfang nicht geht. Der FC Bayern ist trotz Titels am Tiefpunkt.