Osimhen zum FC Bayern? Rekordmeister hat gute Karten

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer und hat offenbar gute Karten bei Victor Osimhen von der SSC Neapel.

München - Der FC Bayern München steht nach der 0:3-Pleite bei Manchester City im Hinspiel des Champions League-Viertelfinales vor dem Aus in der Königsklasse. Nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal droht der deutsche Rekordmeister auch den zweiten Titel zu verpassen. Nur ein mittelgroßes Fußballwunder würde den FCB noch ins Halbfinale des Wettbewerbs befördern.

Name Victor Osimhen Alter 24 Verein SSC Neapel Position Mittelstürmer

FC Bayern München sucht neuen Mittelstürmer

Im Duell mit dem englischen Top-Team wurde erneut deutlich, dass dem FC Bayern München ein Weltklassestürmer fehlt. Mit dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona hat der FCB eine Menge an Wucht verloren, die Eric Maxim Choupo-Moting zumindest zeitweise auffangen konnte. Fehlt der Nationalspieler Kameruns, wie in Manchester, werden die Bayern-Schwächen in der Offensive gnadenlos aufgedeckt.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hält die Augen nach möglichen Verstärkungen für die kommende Spielzeit offen. Die Kaderplanung beim deutschen Rekordmeister ist längst angelaufen und ein Mittelstürmer steht trotz der Vertragsverlängerung von Choupo-Moting weiter auf der Einkaufsliste. Zuletzt ist es ruhig um Wunschstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur geworden, nun wird der FC Bayern München aber mit einem anderen Top-Stürmer in Verbindung gebracht.

Victor Osimhen würde offenbar gerne zum FC Bayern München wechseln. © IMAGO

FC Bayern München: Osimen kann sich Wechsel vorstellen

Victor Osimhen von der SSC Neapel kann sich offenbar einen Wechsel an die Säbener Straße vorstellen. „Osimhen will und würde sofort zum FC Bayern wechseln. Er hat Bock auf München. Er war schon in der Bundesliga, hat bei Wolfsburg nicht gezündet, aber die Vorzeichen haben sich geändert“, sagte Transfer-Experte Florian Plettenberg vom Pay-TV-Sender Sky.

Der Nigerianer, der aktuell einen Marktwert in Höhe von 100 Millionen Euro aufweist, wird aber keinesfalls zum Schnäppchen. Nach Sky-Informationen verlangt Neapel 130 Millionen Euro Ablöse für den Torjäger. Das wäre ein neuer Rekordtransfer für den FC Bayern München, der bislang nie mehr als die 80 Millionen für Lucas Hernandez Euro an Ablöse bezahlt hatte.

Bayern-Bosse beraten sich mit Trainer Thomas Tuchel

Nach dem Spiel bei Manchester City wollen sich die Bayern-Bosse mit Trainer Thomas Tuchel zusammensetzen und über mögliche Neuzugänge im Sturm sprechen. Sky berichtet, dass der FC Bayern München bei einem neuen Angreifer bis an die Schmerzgrenze gehen würde und auch einen 100 Millionen-Transfer stemmen könnte. Selbst ein 130 Millionen-Transfer wäre nicht ausgeschlossen, wenn Tuchel den Spieler unbedingt will. Der Klub würde bis an die Schmerzgrenze gehen. (smr)