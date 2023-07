Nach vollmundigen Kane-Aussagen: Spurs-Coach schießt gegen Hoeneß zurück

Von: Jan Oeftger

Nach den selbstsicheren Aussagen von Uli Hoeneß, Harry Kane verpflichten zu können, gibt sich Tottenhams Trainer gelassen. Eine Spitze gegen die Bayern gibt es zudem.

Perth – Dass der FC Bayern München Harry Kane von den Tottenham Hotspurs verpflichten möchte, ist schon länger klar. Dass die Bayern gute Chancen auf den Engländer haben, steht auch fest – zumindest für Uli Hoeneß. Tottenham-Coach Ange Postecoglou sieht die Situation jedoch etwas anders, wie er auf einer Pressekonferenz am Rande einer Australien-Reise mitteilte.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (29 Jahre alt) Verein: Tottenham Hotspurs Marktwert (laut transfermarkt.de) 90 Millionen Euro

Tottenham-Coach lobt Bayern-Ziel Kane für dessen Professionalität

Postecoglou lobte den Kapitän der englischen Nationalmannschaft für seine professionelle Einstellung: „Es gibt viele Leute, die Harry besser kennen als ich, aber er lässt sich durch nichts aus der Fassung bringen. Er ist hier, und während er hier ist, ist er voll und ganz bei dem, was wir tun.“

Das habe der neue Tottenham-Coach auch in einem Gespräch mit dem Superstar, in dem es nicht um dessen Zukunft gegangen sei, festgestellt. „Ich habe mich vorgestellt und wir haben hauptsächlich über den Verein gesprochen, wo er steht und wo er seiner Meinung nach Verbesserungsmöglichkeiten sieht.“

Tottenham-Trainer Ange Postecoglou hat auf die Hoeneß-Aussagen über Harry Kane reagiert. © IMAGO/RICHARD WAINWRIGHT

Hoeneß-Aussagen kamen bei Tottenham nicht gut an

„Wir haben noch fast einen Monat bis zum Saisonstart, das Transferfenster ist noch offen. Also werden wir sehen, was passiert“, gab sich Postecoglou entspannt. Hoeneß hatte am Wochenende betont, dass Kanes Entscheidung pro FC Bayern bereits feststehe. Das hatte bei den Bayern intern Unverständnis ausgelöst.

Gegen Hoeneß schoss Postecoglou zurück. Auch Kane würden die Aussagen des Bayern-Machers „null“ beschäftigen. „Wenn andere Vereine über Spieler reden wollen, die bei uns unter Vertrag stehen, ist das für sie ein größeres Problem als für uns“, holte der Coach zum Rückschlag auf den FC Bayern und Hoeneß aus.

Kane könnte neuer Rekordtransfer der Bayern werden

Ein Kane-Transfer würde die Bayern sicher eine hohe Summe kosten. Hoeneß bezeichnete Tottenham-Boss Daniel Levy als „ausgebufften, super Profi“ der sich noch keine Summe entlocken ließ, für die Kane gehen dürfte. (jo)