Offensiv-Talent verlässt FC Bayern München sofort - Neuer Klub steht fest

Von: Sascha Mehr

Einen Abgang verzeichnet der FC Bayern München. Ein Offensivspieler verlässt die Säbener Straße und wechselt ins Ausland.

München – Der FC Bayern München war im Winter sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Mit Daley Blind, Yann Sommer und Joao Cancelo kamen drei Neuzugänge an die Säbener Straße, die die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann verstärken und dem Coach mehr Optionen geben sollen.

Marcel Sabitzer verließ dagegen den deutschen Rekordmeister und wechselte per Leihe. bis zum Ende der laufenden Saison zu Manchester United in die englische Premier League.

FC Bayern München bestätigt Abgang

Der Transfermarkt in Deutschland ist seit 31. Januar, 18 Uhr, geschlossen, es können aber weiterhin Spieler abgegeben werden in Länder, in denen das Transferfenster noch geöffnet ist. Der FC Bayern München nutzt das und gibt einen Spieler nach Österreich ab. Wie der deutsche Rekordmeister bekannt gab, wechselt Jahn Herrmann per Leihe bis zum Ende der Saison zu Blau-Weiß Linz. Der Offensivspieler kommt in der laufendend Spielzeit auf elf Einsätze in der Regionalliga Bayern für den FC Bayern München II, eine Torbeteiligung gelang ihm nicht.

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern München. © IMAGO/Eduard Martin

„Jahn hat nahezu seine komplette fußballerische Ausbildung bei uns genossen und hatte zuletzt einen festen Platz im Kader unserer Amateure. Wir freuen uns, dass er nun in Linz den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann, und wünschen ihm dabei alles Gute und viel Erfolg“, wird Campus-Leiter Jochen Sauer auf der vereinseigenen Webseite des FC Bayern München zitiert.

FC Bayern München: Herrmann zieht es nach Linz

Jahn Hermann freut sich auf die neue Herausforderung in der Alpenrepublik: „Ich habe mehr als mein halbes Leben beim FC Bayern verbracht und in diesen 12,5 Jahren viele tolle Menschen kennengelernt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die meinen Weg begleitet und mich unterstützt haben und freue mich nun riesig auf die neue, große Herausforderung in Linz.“

