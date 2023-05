Mourinho? Oh Gott!

Von: Thomas Kilchenstein

Reizfigur und Titeljäger: Roma-Trainer José Mourinho.

Der Meister der schwarzen Trainermagie hat es mal wieder in ein großes Finale geschafft: Mit AS Rom spielt José Mourinho gegen den FC Sevilla. Ein Kommentar.

Es mag sein, dass er der „special one“ ist, der beste Trainer der Welt, gleich hinter dem lieben Gott, aber manchmal lag José Mourinho schon daneben mit seinen Weisheiten. Über Karim Benzema, damals bei Real Madrid noch ohne Bart und traditionellem Verband am Armgelenk, sagte er einmal dieses: „Er spielt, weil ich keinen anderen habe. Wenn man keinen Hund zum Jagen hat, muss man eine Katze nehmen.“ Hmm, würde er heute vermutlich nicht mehr sagen. Mourinho würde sagen, genau dieser Spruch sei es gewesen, der den Franzosen angestachelt und zu einem der besten Mittelstürmer Europas hat werden lassen. Subtext: Ohne Mourinho würde Benzema bestenfalls bei Vitoria Setubal spielen, dort, wo vor einem halben Jahrhundert die sportliche Karriere des José Mário dos Santos Félix Mourinho als Spieler begann.

Heute Abend steht der Provokateur an der Seitenlinie wieder in einem europäischen Finale, mit dem AS Rom trifft er auf den FC Sevilla in der Europa League (21 Uhr/RTL), es ist sein sechstes, und die fünf vorherigen in Champions League (FC Porto, Inter Mailand), Uefa-Cup/Europa League (FC Porto, Manchester United), Conference League (AS Rom,) hat er alle gewonnen. Dazu ist er der einzige Trainer, der sowohl in Portugal, England, Italien und Spanien den Meistertitel geholt hat. Das ist alle Ehren wert.

Doch der Mann, der einst von Bobby Robson zu Sporting Lissabon als Übersetzer geholt wurde, polarisiert wie kein Zweiter im Weltfußball. Als „Feind des Fußballs“ hat ihn Volker Roth einmal bezeichnet, einst in der Uefa-Schiedsrichterkommission. Man liebt ihn oder hasst ihn. Er ist einer, der psychologische Tricks einsetzt, mit allen Wasser gewaschen ist und Bagatellen nur deshalb zu Skandalen aufbauscht, um den Zusammenhalt seiner Mannschaft zu stärken. Und die Spieler gehen für ihn durchs Feuer, trotz seiner Ruppigkeit, seiner Härte, weil er fair ist, jedem das Gefühl gibt, wichtig zu sein. Wir. Gegen die - das ist mehr als eine Masche, das ist seine Weltanschauung.

Für die meisten freilich ist der polyglotte Portugiese in erster Linie arrogant, skrupellos, mindestens taktlos, der mit zweifelhaften Methoden zu Siegen kommt, der Fairness für überbewertet hält. Und einen Fußball spielen lässt, der eigentlich keiner ist, er zerstört viel mehr den Fußball, und den zuletzt Leverkusener Profis nach dem Aus im Halbfinale als „ekelhaft“ umschrieben.

Doch selbst die gröbsten Kritikaster müssen seine enormen Erfolge, einerlei bei welchen Klubs in welchem Land, anerkennen. Der Mann, Steuerhinterzieher, Enfant terrible, Reizfigur, vielleicht Genie, ist wahrlich kein Sympathieträger, aber er weiß, wie man gewinnt. Das klingt vor dem Finale heute Abend in Budapest fast wie ein Drohung. Mourinhos Mannschaften spielen, wie ihr Trainer ist: zynisch. Und mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln. Vorfreude kommt da nicht auf. Sage nur keiner, man habe ihn nicht vorher gewarnt.