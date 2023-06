Sie war fast 15 Jahre weg: Länderspiel-Comeback von Monica Lierhaus bei RTL

Von: Florian Schimak

Monica Lierhaus wird am Dienstagabend ihr Länderspiel-Comeback geben. Die Moderatorin wird für RTL wieder im TV zu sehen – nach einer langen Leidenszeit.

München/Gelsenkirchen – Länderspiel-Comeback nach langer Leidenszeit!

Deutschland - Kolumbien Anstoßzeit: 20.45 Uhr TV-Sender RTL Kommentator: Marco Hagemann Moderation: Florian König Reporterin: Monica Lierhaus

Monica Lierhaus feiert Länderspiel-Comeback bei RTL: Sie war fast 15 Jahre weg

Monica Lierhaus wird am Dienstagabend für RTL beim Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien im Einsatz sein. Als Reporterin wird die 53-Jährige an der Seite von Moderator Florian König den DFB-Stars Fragen stellen.

Bereits am Montagabend moderierte Lierhaus den Sportteil bei „RTL Aktuell“ – und war dabei erstmals seit 14 Jahren wieder live vor der Kamera im Einsatz. „Es ist für mich so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen – sensationell“, sagte Lierhaus im Vorfeld der Sendung.

Monica Lierhaus (l.) wird am Dienstagabend zwischen Florian König das DFB-Länderspiel als Reporterin begeiten. © IMAGO / Chai v.d. Laage / Future Image

Monica Lierhaus tragische Geschichte: Komplikationen bei Hirn-OP 2009

Die tragische Geschichte dahinter: Lierhaus war bis 2009 DAS weibliche Gesicht im Sport-TV, ehe es bei einer Hirn-OP zu Komplikationen gab. Der ehemaligen Sportschau-Moderatorin (2004-2009) sollte ein Hirn-Aneurysma entfernt werden, infolgedessen lag sie vier Monate im künstlichen Koma.

Allerdings ist es nicht das erste Comeback von Lierhaus. Die Moderatorin war bereits beim Europa-League-Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Saint-Gilles im April im Einsatz gewesen. Nun aber wieder die große Bühne für die Sport-Moderatorin!

Monica Lierhaus feiert TV-Comeback – bei RTL und als Moderatorin bei Special Olympics

Seit April diesen Jahres arbeitet Lierhaus neben ihrer Tätigkeit als Sportjournalistin auch als Inklusionsberaterin für den Privatsender. Darüber hinaus ist sie als Moderatorin bei den Special Olympics im Einsatz.

Spannend wird zu sehen sein, was Hansi Flick und die weiteren Beteiligten zu diesem Spiel zu sagen haben. Ein Jahr vor der EM 2024 in Deutschland befindet sich die DFB-Elf in einer Krise – und auch der Bundestrainer scheint nicht mehr unantastbar. Zuletzt nahm ihn Lothar Matthäus in die Kritik.

Neben dem Comeback von Monica Lierhaus hat die Partie zwischen Deutschland und Kolumbien also auch einen sportlich besonderen Charakter. (smk)