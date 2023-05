Mit Scheuklappen gehen die Lilien in den Saison-Endspurt

Von: Daniel Schmitt

Zurück auf den Rasen: Darmstadts Fabian Holland meldet sich gesund. Foto: Imago Images © IMAGO/HMB-Media

Der Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die erste Liga steht kurz bevor - das wollen Trainer und Spieler ausblenden. Auch im Spiel gegen Lieblingsgegner FC St. Pauli.

Mit ihrem Zweitliga-Kontrahenten an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) verbinden sie beim Sportverein Darmstadt 1898 ziemlich viel Angenehmes, und das nicht nur, weil der FC St. Pauli ohnehin ein recht beliebter Klub auf der deutschen Fußballlandkarte ist, sondern mehr noch: Sie gewinnen beim SVD halt einfach häufig gegen die Kiezkicker. Zwölf Siegen und vier Unentschieden stehen nur sechs Niederlagen gegenüber - eine gute Gesamtbilanz, die sich da angehäuft hat über viele Jahre. Gerade im eigenen Stadion am Darmstädter Böllenfalltor sind die Hamburger ein gern gesehener Gast, ein verlässlicher Punktelieferant. Eine Pleite gab’s aus hessischer Sicht noch nie in der Geschichte.

Stattdessen jedoch: große Siege, vor allem bedeutende. Mitte Mai 2015 war es, als die Lilien ihren bisher letzten Bundesligaaufstieg perfekt machten gegen, na klar, den FC St. Pauli. 1:0 hieß es am Ende, ein toller Freistoßtreffer von Tobias Kempe in der 71. Minute entschied die Partie, ließ das Bölle beben und die Fans nach dem Abpfiff den Rasen fluten. Wunderbare Erinnerungen. Und welche, die sich alsbald wiederholen dürften, der Weg zurück ins deutsche Fußballoberhaus ist schließlich geebnet und nicht mehr weit. Oder treffender formuliert: Er ist sehr, sehr nah.

„Natürlich ist es ganz normal, dass die Spannung steigt – bei den Fans und auch bei uns. Es gibt kein geileres Spiel als das gegen St. Pauli. Wir sind in dieser Woche von den Abläufen her aber gleich geblieben“, sagt der Darmstädter Trainer Torsten Lieberknecht. Die Lilien haben sich nach einem kurzen Zwischentief im März längst wieder gefangen, ihre Leistungen und vor allem die Punktausbeute auf einem hohen Niveau stabilisiert. An 19 der bisher 30 Spieltage führten sie die Tabelle an, der baldige Aufstieg wäre demnach nur die logische Folge. Ganz klar, der SVD ist in dieser Runde die beste Zweitligatruppe.

Dennoch mahnt Trainer Lieberknecht, die eigene Linie nicht auf den letzten Metern doch noch zu verlassen und dadurch womöglich den Fokus zu verlieren: „Wir blenden Tabellensituationen und alles Drumherum aus. Das ist schon die ganze Saison über unser Weg. Deswegen stehen wir aktuell bei 64 Punkten. Wir hauen keine Parolen raus, sondern bleiben ruhig und fokussiert.“ Mit Scheuklappen in den Saison-Endspurt.

Am Samstag wird wohl Kapitän Fabian Holland zurückkehren in den Kader. Der Defensivspieler konnte nach überstandener Kehlkopfentzündung, die ihn vorübergehend einen Krankenhausaufenthalt einbrachte, im Wochenverlauf am Training teilnehmen. Angreifer Mathias Honsak hat dagegen muskuläre Probleme.