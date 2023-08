SV Werder Bremen: Mit ruhiger Hand

Von: Björn Knips

Dreh- und Angelpunkt in Bremen. Aber bleibt er auch? Niclas Füllkrug. © IMAGO/GEPA pictures

Der Bundesliga-Check, Teil 10: Werder Bremen: Die Norddeutschen bleiben trotz Keita-Coup ausrechenbar - was geschieht mit Füllkrug?

Mit der Verpflichtung von Naby Keita hat der SV Werder der Konkurrenz mal so richtig die Show gestohlen und sogar international für Aufsehen gesorgt. Blöd nur, dass sich der Neuzugang vom FC Liverpool gleich verletzt hat. Ein Stimmungskiller! Wenn jetzt auch noch Niclas Füllkrug geht, wird es ungemütlich an der Weser.

Wie stark ist der Kader?

Wenn Keita nach seiner Verletzung dauerhaft einsetzbar ist und Füllkrug bleibt, dann macht Werder einen Qualitätssprung. Zumal in Dawid Kownacki ein spannender Neuzugang aus Düsseldorf gekommen ist. Der ehemalige polnische Nationalspieler erhöht den Konkurrenzkampf im Angriff und vermindert möglicherweise die Abhängigkeit vom Sturmduo Füllkrug/Ducksch. Allerdings benötigt Werder dringend noch weiteres Personal auf den Außenbahnen. Dort sind nur Mitchell Weiser und Anthony Jung bundesligatauglich. Dem Mittelfeld würde neben Keita eine weitere Verstärkung guttun.

Worauf steht der Trainer?

Auf ein festes Gerüst und seine Dreierkette in der Abwehr. An der wird nicht gerüttelt, was allerdings auch am Kader liegt. Mit dem vorhandenen Personal ist eine Viererkette nicht spielbar oder extrem riskant. Trotzdem weiß der Coach, dass es Veränderungen braucht. Nur auf dieses eine 3-5-2-System zu setzen, das reichte zwar zum Aufstieg und insgesamt souveränen Klassenerhalt, aber die schwache Rückrunde hat gezeigt, wie ausrechenbar Werder geworden ist. Deshalb wird im Trainingslager im Zillertal eine 3-4-3-Formation einstudiert. Ging Werner in seiner ersten Bundesliga-Saison als Chefcoach lieber auf Nummer sicher, wirkt der 35-Jährige nun etwas mutiger. Es muss sich aber noch zeigen, ob er in Zukunft im Zweifelsfall auch mal mehr den jüngeren Spielern vertraut.

Wo hapert es noch?

Zu- und Abgänge Zugänge: Daniel Ihendu (RB Leipzig U19-Junioren), Ethan Kohler (Oakland Roots), Naby Keita (FC Liverpool), Oliver Burke (FC Millwall, Leihe beendet), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Justin Njinmah (Borussia Dortmund II, Leihe beendet), Nicolai Rapp (1. FC Kaiserslautern, Leihe beendet), Nick Woltemade (SV Elversberg, Leihe beendet), Oliver Burke (FC Milwall, Leihe beendet) Abgänge: Lee Buchanan (Birmingham City), Mio Backhaus (FC Volendam, Leihe), Eren Dinkci (1. FC Heidenheim 1846, Leihe), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Kyu-hyun Park (Dynamo Dresden, nach Leihe fest verpflichtet), Abdenego Nankishi (Heracles Almelo, Leihe verlängert), Dominik Becker (1. FC Saarbrücken, nach Leihe fest verpflichtet), Oscar Schönfelder (Jahn Regensburg, nach Leihe fest verpflichtet), Maximilian Philipp (VfL Wolfsburg, Leihe beendet).

Bis auf Keita und Kownacki konnten keine weiteren Spieler verpflichtet werden. Das liegt auch an der finanziellen Situation. Eigentlich muss Werder einen deutlichen Transferüberschuss in diesem Sommer erzielen, um nicht in eine gefährliche Schieflage zu geraten. Deswegen bleibt ein Füllkrug-Verkauf ein Dauerthema. Der Torschützenkönig liebäugelt selbst mit einem Wechsel, aber noch hat sich kein wirklich passender Klub um ihn bemüht. Werder behauptet zwar öffentlich, den Nationalspieler unbedingt halten zu wollen, das vorgelegte Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung beinhaltete nach einem sofortigen Gehaltsplus aber eine schrittweise Minderung des Salärs in den Folgejahren. Ein Vertrauensbeweis in den besten Spieler der vergangenen beiden Jahre sieht anders aus. Da brodelt es ein bisschen.

Wer sticht heraus?

Kownacki ist bislang der Gewinner der Vorbereitung, hat in drei Partien vier Treffer erzielt. Auch Füllkrug meldete sich gleich mit Toren zurück. Ein Geheimtipp ist der pfeilschnelle Justin Njinmah, der nach seiner Leihe zu Borussia Dortmund und einer starken Rückrunde in der 3. Liga vor allem im Training viel Spaß macht. In der Dreierkette wird Niklas Stark immer mehr zum Chef.

Was ist drin?

Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel – und damit liegen die Verantwortlichen absolut richtig. In der vergangenen Saison hat Werder sehr von der Aufstiegseuphorie profitiert und eine starke Hinserie gespielt. Dann kamen die Probleme, auch wegen des zu kleinen Kaders. Durch Ausfälle schwand erst die Trainingsqualität, dann wurde es auch in den Spielen schlechter. Mit seiner ruhigen Art hat Werner aber stets dafür gesorgt, dass Mannschaft und Verein nicht in Panik verfielen. Nun wünscht er sich mehr Personal. Bei Werder dürfte sich daher noch einiges verändern. Und da setzt der Klub vor allem auch auf den neuen Kaderplaner Johannes Jahns, der vom FC RedBull Salzburg in seine Heimatstadt Bremen gelotst wurde. Beim Keita-Deal hatte er gleich mal seine Finger im Spiel, er kannte ihn noch aus gemeinsamen Zeiten in Österreich. Die Fans hätten nichts gegen weitere Coups dieser Art. Aber so oder so ist es für sie eine besondere Saison: Nach elf Jahren wirbt nicht mehr der umstrittene Geflügelfleischproduzent Wiesenhof auf der Werder Brust, jetzt prangt dort das Logo von Matthäi, einem Bauunternehmen aus der Region. Und das neue Trikot verkaufte sich so gut wie seit Jahren nicht. Die Euphorie war riesig. Dann kam der Keita-Schock. Deshalb wissen sie in Bremen: Die Abstiegszone muss immer im Blick behalten werden.

