Mit Emotionen – und einer Ikone

Von: Frank Hellmann

Gut gelaunt genießen: Robert Lewandowski (Mitte) freut sich auf die Kollegen von früher. Foto: dpa © dpa

Polens Nationalelf hat einen Umbruch begonnen, aber Weltstar Robert Lewandowski spielt immer noch eine Schlüsselrolle.

Das Nationalstadion ist längst so etwas wie das Symbol des neuen Warschau geworden. Nachts wird die Außenfassade des monumentalen Bauwerks im Wechsel weiß und rot beleuchtet, so dass der Eindruck einer im Winde wehenden polnischen Fahne entsteht. Aufgrund seiner zentralen Lage an der Weichsel ist die Spielstätte ohnehin nicht zu übersehen, die anlässlich der EM 2012 auf den Ruinen des ehemaligen „Stadion des Jahrzehnts“ errichtet wurde. Welche Emotionen hier entstehen können, weiß vielleicht keiner besser als Robert Lewandowski, der hier alle Gefühlsschwankungen durchlebt hat.

Die tiefe Enttäuschung bei der Heim-EM nach den mauen Leistungen gegen Griechenland und Russland durchlitt der 34-Jährige hier schon mit, aber auch die überbordende Begeisterung zwei Jahre später, als mit viel Leidenschaft der Weltmeister Deutschland an dieser Stelle in der EM-Qualifikation (2:0) bezwungen wurde. An jenem 11. Oktober 2014 dröhnte der Jubel gefühlt bis zum Kulturpalast, denn zuvor war der fußballerisch lange übermächtig erscheinende Nachbar noch nie besiegt worden. Ältere Semester fühlten sogar Revanchegelüste von der WM 1974 mit der Wasserschlacht in Frankfurt (0:1) gestillt. Um so viel ging es damals nicht – und um so viel geht es heute erst recht nicht.

Wobei natürlich Lewandowski die persönliche Bedeutung dieser Konstellation herausstellt. „Ich habe viele Jahre im Land gespielt und ich habe mehrere Kollegen, Bekannte, Freunde in der Mannschaft“, sagte der frühere Bundesliga-Star. „Auch den Trainer kenne ich sehr gut.“ Es werde „viele Emotionen geben, nicht nur sportliche, sondern auch private“, betonte der 140-fache Nationalspieler. „Lewa“ ist in seiner Heimat mehr als eine Sport-Ikone. Gerade seine Kür zum Weltfußballer als Profi des FC Bayern 2020 und 2021 machte viele Landsleute unfassbar stolz.

Destruktiv in Katar

In jener Phase eilte auch Hansi Flick noch von Erfolg zu Erfolg. So freudlos für den Bundestrainer dann die WM 2022 in Katar mit Deutschland verlief, ging die Mission in der Wüste auch für den Kapitän Polens aus: Bis zum verdienten Achtelfinal-Aus gegen Frankreich (1:3) hatte seine Mannschaft unter Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz einen ultradefensiven Fußball aufgeführt, der sogar den Patriotismus der eigenen Fans in Doha auf eine harte Probe stellte.

Die totale Verweigerungshaltung, auch nur ansatzweise etwas zum Spiel beizutragen, verstörte den erstaunlicherweise bei der WM trotzdem zweimal erfolgreich Mittelstürmer vom FC Barcelona so sehr, dass dessen Fortgang der Karriere im Nationaltrikot kurzzeitig infrage stand. Gleichwohl ist für Lewandowski die EM 2024 in Deutschland noch viel zu verlockend. Dafür hat der Verband nun Fernando Santos als Trainer gewonnen, der ja immerhin Portugal zum EM-Titel 2016 gecoacht hat – wenn auch nicht mit mitreißendem Offensivfußball.

Der knorrige Portugiese tat die vergangenen Tage kund, dass er vom Prestigeduell gegen Deutschland „nicht begeistert“ sei. Eigentümliche Begründung: Er könne seine Mannschaft „nicht gut“ auf das EM-Qualifikationsspiel drei Tage später in Chisinau gegen Moldau vorbereiten. Nun ja: Polen sollte sich in der Gruppe mit Tschechien, Albanien, Moldau und den Färöern locker auf den ersten beiden Rängen einfinden.

Auf die Routiniers Kamil Glik (35 Jahre), Kamil Grosicki (35) und Grzegorz Krychowiak (33) hat Santos allesamt verzichtete. Die alten Haudegen waren bei besagtem Sieg vor neun Jahren gegen Deutschland zwar noch dabei, aber nur von den Meriten der Vergangenheit kann keine Nationalmannschaft leben. Deshalb wird übrigens auch Jakub („Kuba“) Blaszczykowski mit 37 Jahren jetzt verschiedet. Dass der ehemalige Bundesligaspieler von Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg den Applaus von mehr als 56 000 Zuschauern im ausverkauften Nationalstadion zu seinem 109. Länderspiel empfängt, dürfte für Gänsehaut sorgen.