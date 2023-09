Mit Ballast im Gepäck nach Wolfsburg

Nationalmannschaft

Von Jan Christian Müller schließen

Weil Niclas Füllkrug eine Sehne zwickt, kommt Thomas Müller für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich zurück. Bundestrainer Hansi Flick steht unter Beobachtung.

Seit im vergangenen Jahr der Campus des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt feierlich eröffnet wurde, hat Hansi Flick seine Nationalspieler vor Länderspielen stets im Herzen von Europa versammelt, ganz egal, wo das jeweilige Spiel dann stattfand, ob in Leipzig, Köln, Bremen, Gelsenkirchen oder Mainz. Denn ein derart teures Investment mit bestens gepflegten Rasenplätzen will natürlich genutzt sein. Würde ja sonst kein Mensch verstehen, warum so ein Bau überhaupt errichtet worden ist.

Zur Vorbereitung auf die beiden bedeutenden Testländerspiele am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan und am darauffolgenden Dienstag (21.00 Uhr/ARD) gegen Frankreich ist nun erstmals seit Fertigstellung des neuen DFB-Domizils dennoch nicht Frankfurt Treffpunkt der gerade ein wenig abgewirtschaftet daherkommenden A-Nationalmannschaft, sondern: Wolfsburg. Weil dort am Ostrand von Niedersachsen das weltberühmte Autowerk von Volkswagen beheimatet ist und weil seit viereinhalb Jahren VW und nicht mehr Mercedes Generalsponsor des DFB ist, finden nun auffällig viele Länderspiele in Wolfsburg statt. Und weil die berühmten Fußballspieler den Werksangestellten nahe sein sollen und im Gegenwert von 30 Millionen Euro Sponsoring pro Jahr auch ein paar Werbemaßnahmen in der Autostadt angesagt sind, trifft man sich gerne schon in den Tagen des Anschwitzens im schönen Ritz-Carlton-Hotel mit wunderbar unkomplizierter Anbindung zur konzerneigenen Fußballarena, den Trainingsplätzen des VfL Wolfsburg und den Fließbändern des Autowerks.

Unbeschwerte Tage werden es dennoch nicht, dafür schleppen sie alle miteinander zu viel Ballast mit sich herum. Die beiden Begegnungen haben zwar einerseits nur Testcharakter, da Deutschland als Gastgeber der EM 2024 keine Qualifikationsspiele zu bestreiten hat. Andererseits gibt es eine übergeordnete Bedeutung. Denn bei aller Verbundenheit zum Bundestrainer: Missratene Auftritte wie zuletzt im Juni gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) gelten verbandsintern als absolutes No Go für die Partien gegen Japan und Frankreich. Dann dürfte die nach der WM in Katar eilig öffentlichkeitswirksam zusammengezimmerte Grufti-Taskforce um Karl-Heinz Rummenigge, Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke zur Trainerfindungskommission umfunktioniert werden.

Musiala soll nachreisen

Auf dem Trip ins Niedersächsische hat Flick sein Aufgebot noch einmal neu justieren müssen. Denn aus Dortmund kam die unheilvolle Kunde, dass der just zum BVB gewechselte Mittelstürmer Niclas Füllkrug aufgrund einer Sehnenzerrung unpässlich ist. Flick nominierte dafür einen uralten Bekannten nach, der irgendwie nicht wegzukriegen ist: Thomas Müller, am Tag nach dem Frankreich-Spiel dann schon 34 Jahre alt, mit 121 Länderspielen dekoriert, von Joachim Löw zwischendurch mal ultimativ ausgemustert und dann doch (erfolglos) zurückgeholt; von Hansi Flick bei der WM in Katar über Gebühr gestützt und danach nicht mehr nominiert. Müller war deshalb nie tiefgehend beleidigt und kündigte auch jetzt wieder an, er sei „zu allen Schandtaten bereit“.

Am Mittwoch soll dann auch noch Jamal Musiala zum Kader stoßen, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im linken, hinteren Oberschenkel zuletzt nicht für den FC Bayern spielen konnte. Da die Offensivkraft erst 20 Jahre alt ist, hofft man im DFB auf gutes Heilfleisch und mithin einen Einsatz am Dienstag, 12. September gegen Vize-Weltmeister Frankreich.