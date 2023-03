Gefrusteter Messi bricht Versprechen an Musiala – Brezel statt Trikot für Bayern-Star

Jamal Musiala erlebte einen glorreichen Abend mit dem FC Bayern München gegen PSG, musste nach der Partie aber eine kleine Niederlage einstecken.

München - Für den FC Bayern München war es ein mehr als gelungener Abend. Der deutsche Rekordmeister gewann auch das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint Germain und steht im Viertelfinale des Wettbewerbs. Spieler, Verantwortliche und Fans des FC Bayern waren selbstredend in bester Stimmung und feierten den Erfolg über das französische Spitzenteam ausgelassen. Einzig Jamal Musiala erlebte nach Schlusspfiff eine kleine persönliche Niederlage, denn er bekam nicht das gewünschte Souvenir.

FC Bayern München: Musiala auf der Jagd nach Messis Trikot

Trainer Julian Nagelsmann wechselte Jamal Musiala im Spiel gegen PSG in Schlussphase für Sadio Mané aus. Der 20-Jährige schaffte es in seinen 82 Minuten Spielzeit immer wieder, seine Mitspieler mit Dribblings in Szene zu setzen und den Torabschluss zu suchen. Es war aber keine einfache Partie für den Offensivspieler, der von den Verteidigern der Gäste immer wieder in Manndeckung genommen wurde. Nach seiner Auswechslung schaute er sich die letzten Minuten der Partie, eingehüllt in dicker Jacke, auf der Bank an und feierte kurz vor Ende die Entscheidung durch Serge Gnabry.

Nach Abpfiff der Partie war die Freude groß, Musiala hatte aber noch eine Mission: das Trikot von Lionel Messi. Der 20-Jährige lief auf den Rasen zum argentinischen Weltmeister und fragte ihn nach seinem Jersey. Messi gab es dem deutschen Nationalspieler aber nicht direkt, sondern signalisierte, es ihm im Spielertunnel zu überreichen. Dazu kam es dann aber überraschenderweise nicht. Musiala suchte Messi im Kabinentrakt der Allianz Arena, der Argentinier war aber verschwunden. „Ich habe ihn in den Katakomben nicht gefunden“, sagte der 20-Jährige enttäuscht zu Bild-Reporter Tobias Altschäffl in der Mixed Zone.

FC Bayern München: Lob für Musiala aus ganz Europa

Musiala hatte aber dennoch eine Tüte dabei. Auf die Frage, welches PSG-Trikot er sich stattdessen gesichert habe, antwortete er: „Keines. Das ist mein Essen, meine Brezel!“ Nach dem Erreichen des Viertelfinales wird der Offensivspieler sicher verschmerzen können, einen Korb von Lionel Messi kassiert zu haben. Dafür gab es Lob aus ganz Europa. „Ich würde so weit gehen zu sagen, dass er irgendwann in seiner Karriere mindestens unter die ersten drei im Ballon d’Or kommt, er kann ihn sogar gewinnen“, sagte beispielsweise Ex-Profi Rio Ferdinand beim britischen Pay-TV-Sender BT Sports. (smr)