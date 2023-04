Melanie Leupolz: Fit, frisch und fokussiert

Von: Frank Hellmann

In London am Ball: Melanie Leupolz vom FC Chelsea. © IMAGO/Sportpix

Nach Babypause kehrt Melanie Leupolz zurück zur DFB-Elf, das haben vor ihr nicht viele geschafft. Am Dienstag in Nürnberg winkt ein Einsatz gegen Brasilien.

Es war ein anspruchsvoller Parcours, den Fitnesstrainer Julius Balzmeier für die deutschen Fußballerinnen die vergangenen Tage auf dem Trainingsplatz am DFB-Campus in Frankfurt aufgebaut hatte. Manchmal stellte sich Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg daneben und rief: „Sauber arbeiten!“ Ihre Spielerinnen sprangen und hüpften konzentriert über Hütchen und Stangen, viele der 23 Kaderplätze für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) sind noch umkämpft. Und auf eine Kandidatin wird über die Ostertage besonders geschaut: Melanie Leupolz, die nach anderthalb Jahren das erste Mal wieder beim Nationalteam dabei ist.

Nachdem die Mittelfeldspielerin im September vergangenen Jahres zum ersten Male Mutter wurde und bereits seit Ende Januar für den FC Chelsea wieder Pflichtspiele bestritt, war die Einladung fast folgerichtig. Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter, schwärmt von ihrer körperlichen Konstitution nach der Babypause.

„Sie wirkt sehr fit, sehr frisch, sehr fokussiert, mit sehr viel Freude“, bestätigte Voss-Tecklenburg und stellte der 28-Jährigen fest einen Einsatz im Härtetest gegen Brasilien in Nürnberg (Dienstag 18 Uhr/ARD) in Aussicht. Für den Abschied der aus freien Stücken sich aus dem Nationalteam zurückziehenden Dzsenifer Marozsan sind bereits 28 500 Tickets verkauft; damit werden mehr Fans als im Schnitt zu den Heimspielen des 1. FC Nürnberg auf den Rängen sein.

Leupolz hat hart dafür gekämpft, dass sie bei einem solchen Highlight dabei sein kann. „Ganz wichtig war, dass ich bis kurz vor der Geburt relativ viel Sport gemacht habe“, sagte die 75-fache Nationalspielerin in einem DFB-Interview. Nach der Entbindung habe sich ihr Körper gut erholt: „Ich bin selbst erstaunt, dass es so schnell geklappt hat.“ Vergangenen Woche beim Vorstoß ins Halbfinale der Champions League gegen Olympique Lyon wurde sie zum Sinnbild der Entschlossenheit, weil sie blutüberströmt ausgewechselt werden musste. „Wenigstens passt die Farbe meiner Nägel“, schrieb sie danach in ihrer Instagram-Story. Nach Absprache mit den Chelsea-Ärzten wurde die Nase am Mittwoch in Frankfurt gerichtet und eine Maske angefertigt.

Trainerin als Ratgeberin

Voss-Tecklenburg wird sie im Max-Morlock-Stadion bringen, um ein Zeichen zu setzen, denn zu der DFB-Maßnahme hat sie ihren erst sechs Monate alten Sohn mitgebracht: „Es ist natürlich spannend, darüber mit ihr zu sprechen. Nicht nur über fußballerische Themen, sondern wie sich ihr Leben dadurch verändert. Wie sich auch Rollen verändern, wie man dann die Dinge zusammen bekommt.“ Keiner weiß besser als die Bundestrainerin, dass der Frauenfußball in Deutschland lange viel weniger Unterstützung leistete als die USA oder die skandinavischen Länder.

Schließlich war sie mit 25 ziemlich ungeplant die erste deutsche Nationalspielerin, die nach der Geburt ihrer Tochter Dina wieder die Schuhe schnürte – damals als Alleinerziehende fast ohne Rückendeckung. „Es gab Momente, in denen ich mich gefragt habe: ‚Martina, kannst du das noch?‘“, sagte die 125-fache Nationalspielerin einmal. Ihre Tochter, die sie inzwischen schon zur Oma gemacht hat, durfte sie damals nicht zu den Lehrgängen mitnehmen. Deshalb kann Voss-Tecklenburg heute nicht nur Türöffnerin, sondern auch Ratgeberin sein.

Leupolz sagt: „Es ist sehr anstrengend, daraus muss man kein Geheimnis machen.“ Bei der Kinderbetreuung in London werde vieles über den Klub geregelt, wenn sie dann den restlichen Tag mit ihm verbringe, gebe ihr das „enorm viel Energie“. Chelsea hat ihren Vertrag bis 2026 verlängert, und Teammanagerin Emma Hayes, die selbst Kinder hat, steht voll hinter ihrer Nummer acht. Generell müsse noch mehr getan werden, findet die gebürtige Allgäuerin, „denn es gibt inzwischen immer mehr Fußballerinnen, die diesen Weg gehen“. Als Vorbild hat sie sich US-Ikone Alex Morgan auserkoren, die alles immer gut unter einen Hut gebracht hätte – zumindest wird das ihren fast zehn Millionen Follower bei Instagram vermittelt.

Die England-Legionärin möchte anderen Profisportlerinnen zeigen, „dass es möglich ist, Karriere und Familien vereinen zu können“. Noch vor nicht allzu langer Zeit gingen dem DFB oft Topspielerinnen deswegen verloren: Fatmire Alushi war 2015 bei Paris St. Germain zum ersten Mal schwanger, hörte bald auf und hat mittlerweile vier Kinder. Celia Sasic beendete ihre Karriere nur wenige Monate nach ihrer Teamkollegin beim 1. FFC Frankfurt, um mehr Zeit fürs Privatleben zu haben, bekam 2016 ihre erste Tochter. Das Thema kam erst wieder durch die streitbare Torhüterin Almuth Schult auf, die nach der Geburt ihrer Zwillinge im Frühjahr 2020 hart für die Rückkehr arbeitete, aber Merle Frohms hatte ihr inzwischen den Stammplatz abgenommen. Voss-Tecklenburg ging streng nach dem Leistungsprinzip vor und setzte bei der EM 2022 auf Frohms. Schult ist inzwischen erneut schwanger.