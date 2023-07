Mehr als ein Statement

Von: Frank Hellmann

Teilen

Dass in der Heimat tatsächlich 5,61 Millionen Menschen im ZDF zum ersten deutschen WM-Spiel eingeschaltet hatten, ist eine sensationelle Quote.

Martina Voss-Tecklenburg hat sich mit der Einordnung des WM-Auftaktspiels gegen Marokko (6:0) anfangs schwer getan. Ob das ein Statement der deutschen Fußballerinnen gewesen sei? Das sollten doch die anderen für sich bewerten. Gemeint waren die anderen Nationen. Was die Bundestrainerin da ja noch nicht wissen konnten: Dass in der Heimat tatsächlich 5,61 Millionen Menschen im ZDF eingeschaltet hatten, um ihr Team zu sehen. 60 Prozent Marktanteil. Eine sensationelle Quote. Der Sender hatte auf zwei, maximal drei Millionen gehofft. Das war das Statement.

Als das Spiel in Melbourne um 18.30 Uhr Ortszeit begann, war es in Deutschland 10.30 Uhr morgens. Den ZDF-Krimi „Unter anderen Umständen“ sahen am Abend 4,57 Millionen. Der Zuspruch für ein Fußballspiel in den Morgenstunden wird durch die recht neue Möglichkeit zum Arbeiten aus dem Homeoffice natürlich begünstigt. Zum Vergleich: Bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich hatten das erste Gruppenspiel gegen China (1:0) 4,38 Millionen geschaut. In den Nachmittagsstunden. Eine Alexandra Popp kannte da noch nicht jeder Fußballfan.

Noch immer gibt es Nörgler und Neider, die dem Frauenfußball solchen Zuspruch nicht wirklich gönnen. Weil die DFB-Frauen ja angeblich nicht mal die U15-Jungs von den Central Coast Mariners schlagen würden. Legt irgendjemand bei Olympischen die Leistungen im 100-Meter-Sprint der Geschlechter übereinander? Oder im Hochsprung? Oder beim Speerwurf? Wo der Quervergleich hilfreich ist: Das letzte Spiel der Männer-Nationalmannschaft im ZDF hatten gegen die Ukraine – es war das 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte in Bremen – gerade mal 4,57 Millionen gesehen.

Die schwache Quote – übrigens auch an einem Montag – würde damit begründet, dass ja um 18 Uhr (!) angepfiffen wurde. Es deuten sich also fast tektonische Verschiebungen in der Beliebtheit der DFB-Auswahlteams beim Publikum an. Dafür gibt es einige Gründe wie Bodenständigkeit oder Leidenschaft der Spielerinnen– und ein fairer Umgang. Es laufen gerade WM-Spiele ohne viel Theatralik und Aggressivität. Ein ganz wichtiger Faktor in Zeiten, in denen die Menschen sich bei den vielen Kriegsnachrichten einfach nach friedfertiger Ablehnung sehnen. Nichtsdestotrotz wünschen sich Fans natürlich deutsche Erfolge.

Die Männer haben ein Jahr vor der Heim-EM in ihren Testspielen erneut das Vertrauen mit Füßen vertreten, während die Frauen noch auf der Sympathiewelle von der EM in England schwimmen. Zur Erinnerung: Fast 18 Millionen schalteten am 31. Juli 2022 ein, um das in der Verlängerung verlorene Finale gegen den Gastgeber zu verfolgen. Kein Spiel erreichte später bei der Männer-WM in Katar eine derartige Quote. Nicht mal Deutschland gegen Spanien zur Primetime.

Ob jetzt bei Deutschlands zweitem Gruppenspiel gegen Kolumbien, Sonntag um 11.30 Uhr aus Sydney von der ARD übertragen, jetzt sieben, acht oder vielleicht sogar zehn Millionen am TV-Gerät sitzen, ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass Popp und Co. weiter auf dem Platz alles geben, sich außerhalb nicht verstellen, was mit der stark steigenden Aufmerksamkeit nicht ganz so einfach ist.

Denn der Medientross ist auf der anderen Seite der Erde doch größer als gedacht. Mindestens 50 Frauen und Männer, im fast ausgewogenen Anteil, berichten vor Ort. Pressesprecherin Sonja Alger versucht, so viele Wünsche wie möglich zu bedienen. Glücklicherweise beantwortet die Bundestrainerin Fragen abseits des Fußballs auch noch ausführlich. Voss-Tecklenburg arbeitet ja nebenbei für jenen Sender als Expertin, der bei den ermittelten Quoten anfänglich an einen technischen Auswertungsfehler geglaubt haben muss. War aber keiner.