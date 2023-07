Borussia Mönchengladbach: Virkus unter Maximaldruck

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Schlauer Kopf, feiner Fuß, zukünftig in Leverkusen: Jonas Hofmann. © Imago

Der plötzliche Abgang von Jonas Hofmann erhitzt die Fangemüter und verkompliziert die ohnehin schwierige Arbeit des Sportdirektors weiter. Ein Kommentar.

Die Nachricht kam am 40. Todestag des großen Mönchengladbacher Fußballtrainers Hennes Weisweiler. Jonas Hofmann verlässt die Borussia in Richtung Bayer Leverkusen. Für Öffentlichkeit und Fans war das eine Überraschung, weil der Nationalspieler im vergangenen Jahr seinen Kontrakt bis 2025 verlängert hatte. Dass dazu eine Option bis 2026 ins Vertragswerk eingearbeitet worden war, machte die Borussia seinerzeit öffentlich. Von einer Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro im Sommer 2023 war keine Rede. Stattdessen hörte sich das vermeintliche Bekenntnis des Rechtsaußen so an, als könne der Traditionsklub eine neue Mannschaft um die Führungskraft herumbasteln.

Stattdessen bricht mit dem intelligenten Offensivmann ein weiterer Baustein aus einem ohnehin instabilen Gebilde, das der neue Trainer Gerardo Seoane als Nachfolger des zuvor unglücklich agierenden Daniel Farke vorfindet. Sportchef Roland Virkus versucht mal wieder, aufgebrachte Fangemüter zu beruhigen. Man sei auf den Abgang vorbereitet gewesen.

Ohne Hofmann, Marcus Thuram, Lars Stindl und Ramy Bensebaini sind in diesem unruhigen Sommer am Niederrhein im Vergleich zur vergangenen Saison 39 Tore (von insgesamt 52) und 27 Vorlagen verschwunden. Immerhin kassieren die Fohlen für den fast 31-jährigen Hofmann, dem der verzweifelte Virkus ebenso eilig wie erfolglos noch ein verbessertes Angebot vorgelegt hatte, eine Ablöse. Thuram, Stindl und Bensebaini gingen kostenlos nach dem Auslaufen ihrer Verträge.

Es ist also kein Phantomschmerz, unter dem Virkus als Nachfolger von Max Eberl gerade leidet. Bisher hat der vormalige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums noch nicht viel geliefert, was das großen Fangemeinde Hoffnung auf eine Zukunft macht, die sich an der großen Vergangenheit unter Hennes Weisweiler orientiert. Dafür ist sicher Virkus nicht alleinverantwortlich, die Vertragsgestaltung mit Thuram und Bensebaini war auch ein Nachlass von Eberl, den Standortnachteil im globalisierten Profifußball kann auch Tradition und Hingabe der Fans nicht wettmachen.

Jonas Hofmann sollte als erfahrener Anführer einer neuen Gladbacher Generation die Rolle von Klubikone Lars Stindl übernehmen. Stattdessen funktioniert der Abgänger nun nur als Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung, der Virkus ein bisschen mehr Fußraum auf dem Transfermarkt bietet.

Es bleibt die Frage: Was kann Virkus? Ein paar Entscheidungen hat der in seinen ersten 15 Monaten unter dem medialen Brennglas der Bundesliga nicht immer souverän agierende Sportchef ja schon gut hingekriegt. Torwart Yann Sommer wurde adäquat durch Jonas Omlin ersetzt, für Matthias Ginter (noch so ein schmerzlicher ablösefreier Wechsel) kam der Japaner Ko Itakura und überzeugte. Und weil er spürte, dass er in der Kaderplanung mehr Knowhow braucht, baute Virkus diesen Bereich weitreichend um. Der Druck ist immens. Eine Saison im Abstiegskampf wäre keine Überraschung.