Max Kruse in Paderborn oder: Wie ein weißer Elefant in die Provinz kam

Von: Thomas Kilchenstein

Rastelli in der Provinz: Max Kruse kickt noch mal für den SC Paderborn. Foto: Imago Images © IMAGO/Oliver Ruhnke

SC Paderborn gelingt ein Coup mit der Verpflichtung von Max Kruse.

Viel größer hätte der Kontrast nicht sein können. Eben noch Los Angeles, Miami, Bahamas, Berlin und eine wegen verspäteter Gepäckausgabe maulenden Gattin („wenn nur die Koffers kommen“), nun Paderborn, tiefe ostwestfälischste Provinz, dort, wo es schon eine Meldung in der Zeitung gibt, wenn Max Kruse 75 Euro im Taxi vergessen hätte, wie einer gleich twitterte als klar war, dass der örtliche Zweitligist SC Paderborn tatsächlich Max Kruse unter Vertrag genommen hat. Wohl gemerkt: als Fußballspieler, nicht für die Poker-Abteilung.

Man wusste ehrlicherweise gar nicht, dass Max Kruse überhaupt noch auf dem Markt ist, angesichts seiner reichhaltigen Aktivitäten hinter Spieltischen, Podcast-Mikros oder Videos in seinen diversen sozialen Kanälen. Irgendwann im November 2022 hatte ihn Niko Kovac beim VfL Wolfsburg aus dem Kader geworfen, nicht kompatibel mehr waren lauffauler Freigeist und verbissener Disziplinator, danach ging es aufwärts mit dem VfL. Ein paar Waldläufe noch, ein bisschen Training mit dem Personaltrainer gab es für den 35-Jährigen mit dem vielen Gefühl ihm linken Fuß. Nach seriösem Fußball sah das nicht aus, schon vorher wirkte Max Kruse eher nicht austrainiert. Fünf Spiele machte der Unangepasste in der letzten Saison für die Wölfe, das letzte am 3. September 2022 gegen den 1. FC Köln. Das ist fast ein Jahr her. Lukrative Angebote waren seitdem offenbar nicht in rauen Mengen in Kruses Briefkasten gelandet.

Nun unterschrieb Kruse sehr überraschend in Paderborn einen stark leistungsbezogenen Einjahresvertrag, Sportchef Benjamin Weber präsentierte stolz den prominentesten Neuzugang in der Historie des SC seit Stefan Effenberg mit der Zehn auf dem schwarzen Trikot. „Ich bin einfach froh, wieder gegen den Ball zu treten, das habe ich vermisst die letzten zehn Monate“, erklärte Kruse am Freitag. „Es gibt eigentlich nur drei Dinge zu sagen: Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen.“

Inwieweit Krise tatsächlich eine Verstärkung für den letztjährigen Sechsten der zweiten Liga ist, der von Lukas Kwasniok angeleitet wird, der kürzlich bei einem kurzfristig anberaumten Trip nach Mallorca von der dortigen Polizei vorübergehend festgenommen wurde, muss sich zeigen. Kruse wirkt auf Bildern durchaus schlank, aber kann er das Tempo mitgehen, das selbst im Unterhaus verlangt wird? Ein Trainings-Weltmeister war er ja noch nie.

Aber natürlich kann er den SC weiterbringen, dafür kann er einfach zu gut kicken, in 307 Bundesligaspielen (97 Tore) hat das der frühere Nationalspieler oft unter Beweis gestellt. Es muss halt einer für ihn mitlaufen. Eines auf jeden Fall dürfte sicher sein: Die Attraktivität des SC ist schlagartig gestiegen, ein weißer Elefant ist selten in der Provinz. Mal sehen, wie lange beide durchhalten. mit sid