Mats Hummels: Frau, Gehalt, Karriere - Was über den DFB-Star bekannt ist

Von: Andreas Apetz, Max Schäfer

Mats Hummels im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © ULMER Pressebilagentur/Imago Images

Mats Hummels von Borussia Dortmund ist jahrelang eine tragende Stütze in der Verteidigung des DFB-Teams gewesen. 2019 aussortiert, war er bei der EM 2021 wieder dabei.

Dortmund – Seit über zehn Jahren gehört Mats Hummels zu den besten Innenverteidigern im deutschen Fußball. Er spielte bei den zwei besten Bundesliga-Mannschaften in dieser Zeit, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München, und wurde mit beiden deutscher Meister, Pokalsieger und Superpokalsieger. Auch mit der deutschen Nationalmannschaft war er erfolgreich – bis ihn DFB-Trainer Joachim Löw im März 2019 aussortierte. Doch der Reihe nach.

Mats Hummel als Jugendspieler beim FC Bayern München

Mats Hummels wurde am 16. Dezember 1988 in Bergisch Gladbach geboren. Das Fußballspielen lernte er aber schon früh beim FC Bayern München. Sein Vater Hermann wurde 1995 Jugendtrainer beim deutschen Rekordmeister und nahm den damals Siebenjährigen gleich mit. Hummels durchlief die Jugendmannschaften und durfte am 27. Mai 2006 beim 1:1-Unentschieden der zweiten Mannschaft gegen Eintracht Trier zum ersten Mal in der Regionalliga Süd ran. Im Sommer unterschrieb der Innenverteidiger seinen Profivertrag.

Es dauerte aber noch etwas, bis Hummels auch in der Bundesliga zum Einsatz kam. Am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2006/07 wechselte ihn der damalige Bayern-Trainer Otmar Hitzfeld für Martín Demichelis ein. Die Münchner gewannen mit 5:2 gegen Mainz. Anfang 2008 wechselte Mats Hummels per Leihe zu Borussia Dortmund. Ein Jahr später wechselte er für 4,2 Millionen Euro fest nach Dortmund.

Steckbrief zu Mats Hummels

Name Mats Julian Hummels Geburtsdatum 16. Dezember 1988 Geburtsort Bergisch Gladbach Sternzeichen Schütze Größe 1,91 Meter Gewicht 94 kg Vereine Borussia Dortmund, FC Bayern München

Hummels feiert deutsche Meisterschaft mit Borussia Dortmund

In Dortmund entwickelte sich der Innenverteidiger so gut, dass Bundestrainer Joachim Löw erstmals auf ihn aufmerksam wurde. Beim 3:0 Sieg gegen Malta im Mai 2010 feierte Hummels sein Debüt bei der Nationalmannschaft. Bei der WM stand er allerdings noch nicht im Kader. Mit Dortmund wurde er 2011 deutscher Meister. Auch 2012 konnte der BVB den Titel verteidigen und durch den Pokalsieg das Double perfekt machen. Ein Jahr später schafften sie es ins Finale der Champions League, wo Dortmund sich den Bayern geschlagen geben musste.

Mats Hummels hatte dabei als gesetzter Innenverteidiger einen großen Anteil an den Erfolgen der Dortmunder. Durch seine Ruhe am Ball und seine Sicherheit war er tragende Säule im Aufbauspiel von Borussia Dortmund. Durch seine präzisen vertikalen Pässe konnte er auch offensive Akzente setzen.

Hummels Wechsel nach München und Rückkehr nach Dortmund

Im Jahr 2016 entschied sich Hummels für eine Rückkehr zum FC Bayern München. 35 Millionen Euro zahlten die Bayern für den deutschen Nationalspieler. Drei Meisterschaften, einen Pokalsieg und drei Superpokalsiege gewann Hummels an der Isar. Der Verteidiger machte 118 Spiele für den Rekordmeister, ehe er sich im Sommer 2019 entschied, erneut zum BVB zu gehen.

Durch die Verpflichtung des Innenverteidigers wollten die Verantwortlichen in Dortmund ihrer Defensive mehr Stabilität verleihen. Außerdem sollte Hummels die Rolle des Führungsspielers einnehmen, den die junge Mannschaft benötigte. Mit der Verpflichtung der beiden Innenverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck verlor Hummels zur Saison 2022/23 seinen unangefochtenen Stammplatz in der Startelf des BVB.

Mats Hummels Karriere in der deutschen Nationalmannschaft

Auch bei der deutschen Nationalmannschaft galt der 32-jährige Innenverteidiger als Führungsspieler. Das DFB-Team hatte defensiv gegen Ende der Löw-Ära nicht immer die gewünschte Stabilität. Trotz seiner Ankündigungen von 2019, Hummels künftig nicht mehr bei der Kaderplanung zu berücksichtigen, nominierte Joachim Löw den Innenverteidiger für die EM 2021.

2007 bis 2009: Hummels spielt für die deutschen Jugendnationalmannschaften

13. Mai 2010: Mats Hummels gibt sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegen Malta

EM 2012: Deutschland erreicht das Halbfinale und scheitert dort an Italien. Hummels spielt alle Spiele über 90 Minuten

WM 2014: Deutschland wird in Brasilien Weltmeister

EM 2016: Deutschland scheitert im Halbfinale an Frankreich

WM 2018: In Russland scheidet die DFB-Auswahl bereits in der Gruppenphase aus

2019: Bundestrainer Löw kündigt einen Kaderumbruch an und wird Hummels künftig nicht mehr berücksichtigen

2021: Hummels wird überraschend zurück in den DFB-Kader berufen

EM 2021: Deutschland verliert im Achtelfinale gegen England

Eine große Stärke des deutschen Nationalspielers ist das Kopfballspiel. Das konnte Mats Hummels im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 unter Beweis stellen. Nach einer Freistoßflanke von Toni Kroos setzte sich Hummels im Kopfballduell gegen den Franzosen Raphael Varane durch und erzielte den 1:0-Siegtreffer gegen die französische Nationalmannschaft. So ebnete der Defensivspieler den Weg zum späteren Weltmeistertitel, dem Höhepunkt seiner Karriere. Ob er auch bei der WM 2022 in Katar mit von der Partie sein wird, hängt vor allem von Bundestrainer Hansi Flick ab.

Mats Hummels: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 01.07.2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 30,5 Millionen Euro 01.07.2016 Borussia Dortmund FC Bayern München 35 Millionen Euro 01.07.2009 FC Bayern München Borussia Dortmund 4,2 Millionen Euro 30.06.2009 Borussia Dortmund FC Bayern München Leih-Ende 03.01.2008 FC Bayern München Borussia Dortmund Leihe 01.07.2007 FC Bayern München II FC Bayern München -

Mats Hummels: Seine Erfolge und Titel

Titel Jahr Weltmeister 2014 U21-Europameister 2009 Deutscher Meister 2011, 2012, 2017, 2018, 2019 DFB-Pokalsieger 2012, 2019, 2021 Deutscher Supercup-Sieger 2013, 2014, 2016, 2017, 2018

Mats Hummels: Frau, Familie, Kinder und Privates

Von 2015 bis 2022 war Mats Hummels mit der Influencerin und Moderatorin Cathy Fischer-Hummels verheiratet. Im Juli 2022 gab das Ehepaar ihre Trennung bekannt und die damit verbundene Scheidung. Mats und Cathy Hummels waren seit 2007 ein Paar. Die Ehe brachte 2018 ihren gemeinsamen Sohn Ludwig hervor.

Der Fernsehsender RTL schätzt das Reinvermögen von Hummels auf 40 Millionen Euro. Beim BVB zählt der Innenverteidiger derzeit zu den Topverdienern mit rund 10 Millionen Euro im Jahr. (aa)