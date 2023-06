Ex-Fußballstar Mathieu Flamini: Der grüne Milliardär

Von: Daniel Schmitt

Setzt sich für die Umwelt ein: Mathieu Flamini protestiert 2019 medienwirksam in London für den Schutz der Ozeane. imago images © imago images / ZUMA Press

Ex-Fußballer Mathieu Flamini holt Pokale mit Arsenal, Meisterschaften mit Mailand und steht im Champions-League-Finale. Seine größte Leistung aber basiert auf einer nachhaltigen Idee.

Irgendwann auf seine alten Fußballertage, damals im Frühjahr 2015, als Mathieu Flamini, ehemaliger französischer Nationalspieler und noch immer kratzbürstiger Mittelfeldbeißer, in Nordlondon beim FC Arsenal angestellt war, machte ein kleiner Scherz die Runde. Der da lautete:

Trainer Arsene Wenger: „Sorry, Mathieu, aber du spielst am Wochenende nicht! Es reicht einfach nicht mehr.“

Spieler Flamini: „Sorry, Arsene, ich habe gerade den Klub gekauft, du bist raus. Es reicht einfach nicht mehr!“

Es war dann in Wahrheit so, dass „The Flame“, so wurde der mittlerweile 39-jährige Ex-Profikicker von den Kollegen und Fans gerufen, in der Mannschaft der Gunners-Ikone Wenger wirklich nicht mehr viel Spielzeit bekam und am Saisonende den Verein nach insgesamt sieben Jahren tatsächlich verließ, die Pointe aber saß dennoch. Es ist nämlich so: Mathieu Flamini ist ein reicher Mann, ganz klar, ein langjähriger Fußballprofi in der Premier League eben, möchte man meinen. Aber nein, zwar auch deshalb, aber nicht hauptsächlich. Flamini ist Milliardär. Er ist steinreich. Kann mithalten mit den Messis und Ronaldos und Mbappés und allen anderen. Nicht sportlich auf dem Platz, aber finanziell auf dem Konto. Dahinter steckt eine erstaunliche Geschichte.

Früh während seiner Karriere, als Flamini gerade für den AC Mailand spielte, lernte er Pasquale Granata kennen. Die beiden Männer entwickelten alsbald eine enge Freundschaft, eine, die sich später noch auszahlen sollte - im wahrsten Sinne des Wortes. 2008 nämlich gründeten sie eine Firma, GF Biochemicals, das weltweit erste Unternehmen, das sogenannte Lävulinsäure in sehr großen Mengen verwerten kann, das als Schlüssel für die Herstellung umweltfreundlicherer Biokraftstoffe gilt. Sprich: als potenzielle, grüne Alternative zu Erdöl. Ebenfalls kann und wird sie in Parfüms sowie in Kunststoffen und Arzneien benutzt.

Flamini investierte über mehrere Jahre mehrere Millionen in das Unternehmen, dessen Wert mittlerweile auf fast 30 Milliarden Euro geschätzt wird. Laut eines Forbes-Berichts ist des Ex-Fußballer persönliches Vermögen auf erstaunliche elf Milliarden Euro angewachsen.

Lävulinsäure entsteht aus Biomasse wie Gras, Getreide oder Holz und kann in Kunststoffen, Lösungsmitteln, Kraftstoffen und der Pharmaindustrie verwendet werden. Das Hauptproblem waren lange die hohen Produktionskosten, die das Verfahren von GF Biochemicals, das in Zusammenarbeit mit Universitäten in Mailand und in Pisa entwickelt wurde, deutlich senken und damit rentabel machen konnte.

„GF Biochemicals erwartet in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum des Lävulinsäure-Marktes“, heißt es auf der offiziellen Homepage des Unternehmens, das Standorte in Italien, den Niederlanden und in den USA hat, und als weltweiter Vorreiter gilt. Die eigene Arbeit sei nichts weniger als eine „Revolution“.

Die größte Konkurrenz sitzt in China, gleich mehrere Firmen versuchen dort, den technologischen Rückstand aufzuholen, die Vorgehensweise von GF Biochemical aber ist patentiert, das Unternehmen also Marktführer. „Die Lävulinsäure ist sicherlich eine von etwa 30 Plattformchemikalien, die in Zukunft als Basis für die alternative Energiegewinnung dienen könnten“, sagte Birgit Kamm, die am Institut für Bioaktive Polymersysteme in Teltow forscht, bereits 2015 der „Welt“. Kritisch wird derweil die vermeintlich hohe Energiebilanz des Verfahrens gesehen, was das US-Energieministerium nicht davon abhielt, Lävulinsäure als eines der zwölf Schlüsselmoleküle zu bezeichnen, das zur Erschließung einer „grüneren Welt“ beitragen kann.

Mathieu Flamini jedenfalls ist mächtig stolz auf seine Errungenschaft, die er parallel zur Fußballkarriere vorantrieb, sie öffentlich aber bis vor einigen Jahren, bis die technische Umsetzung reibungslos funktionierte, geheim hielt. Trainer Wenger wusste nichts, die Mitspieler sowieso nicht, selbst innerhalb der eigenen Familie weihte er lange Zeit nur den allerengsten Kreis ein.

Dass dem gebürtigen Korsen, der in seiner Karriere 427 Pflichtspiele bestritt und unter anderem 2006 mit dem FC Arsenal das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona verlor, seine Umwelt am Herzen liegt, daraus machte er nie ein Geheimnis. „Bereits als Kind hatte ich zwei Leidenschaften: Fußball und Nachhaltigkeit“, sagte er mal dem „Guardian“. Er, der in Marseille am Mittelmeer aufwuchs, habe von klein auf mitbekommen, „welch Umweltproblematik rund um Plastik im Meer und chemische Verschmutzung“ es gebe. „Es ist entsetzlich und macht einem klar, dass der Ort, an dem wir leben, nicht mehr bewohnbar sein wird, wenn wir nichts ändern.“ Er habe sich daher stets gesagt, auch als junger Kicker im Profitum: „Wenn ich später außerhalb des Fußballs etwas anderes mache, möchte ich, dass es mit Nachhaltigkeit zu tun hat." Zwei Leidenschaften, zwei Talente, zwei Erfolgsgeschichten.

In der Mannschaftskabine im Norden Londons machte damals übrigens noch ein zweiter Scherz die Runde, wie ein Mitspieler später verriet. Mathieu Flamini werde nämlich, ob nun Ersatzspieler oder nicht auf seine alten Fußballertage, bald viel größere Dinge erreichen: Er werde, so hieß es, schlicht nicht mehr und nicht weniger als „die Weltherrschaft“ an sich reißen. Bis hierhin hat er es immerhin zum grünen Milliardär geschafft.