Sammer zerlegt deutschen Fußball: „Weltmeister im Ausredensuchen“

Von: Luca Hartmann

Teilen

Zuletzt lief bei der deutschen Nationalmannschaften nicht viel zusammen. Matthias Sammer rechnet jetzt mit dem deutschen Fußball ab.

Frankfurt – Matthias Sammer steht wie kaum ein anderer für ehrliche Worte und Klartext. Der 55-Jährige bestritt insgesamt 51 Spiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Im BILD-Fußball-Podcasts „Phrasenmäher“ rechnet der Europameister von 1996 jetzt mit dem deutschen Fußball ab.

Matthias Sammer Geboren: 5. September 1967 (Alter: 55 Jahre) in Dresden Stationen als Spieler: Dresden, VfB Stuttgart, Inter Mailand, Borussia Dortmund Größte Erfolge: Europameister (1996), Champions-League-Sieger (1997)

Matthias Sammer rechnet mit deutschem Fußball ab

„Ich werde mich früher oder später noch deutlicher zu Wort melden, denn der deutsche Fußball ist in meinen Augen in der größten Krise, seit ich denken kann. Wir sind maximal Weltmeister und Europameister im Ausredensuchen und darin, Erklärungen zu finden, warum es nicht funktioniert“, äußert sich Sammer deutlich.

Anschließend legt Sammer noch nach: „Ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesenkrise schönredet, ohne dass man Verantwortung übernimmt“. Von 2006 bis 2012 war Sammer als DFB-Sportdirektor tätig, heute fungiert er beim DFB unter anderem als Berater des Managements. Zuletzt hatte bereits Sami Khedira harsche Kritik am DFB und Hansi Flick geäußert.

Findet deutliche Worte über den Zustand des deutschen Fußballs: Ex-Europameister Matthias Sammer. © Bernd Thissen/dpa

DFB-Team vor der Heim-EM in der Krise

Sammers Kritik bezieht sich wohl auf das schwache Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren. In Katar war das DFB-Team zum zweiten Mal nacheinander bei einer Weltmeisterschaft in der Gruppenphase ausgeschieden. Bei der EM 2021 war bereits im Achtelfinale Schluss.

Bei der anstehenden Heim-EM im kommenden Jahr will Deutschland eigentlich um den Titel mitspielen, doch die letzten Testspiele machen eher weiteren Grund zur Sorge, als Euphorie im Gastgeberland auszulösen. Bundestrainer Hansi Flick steht seit Wochen in der Kritik, unter anderem wegen fraglicher Spielsysteme und nicht nachzuvollziehenden Spieler-Nominierungen.

Niclas Füllkrugs WM-Reise in der Fotostrecke: Die besten Bilder des Werder-Angreifers beim Turnier in Katar Fotostrecke ansehen

Sammer äußert großen Wunsch

Sammer wünscht sich, dass Deutschland zeitnah wieder ein ernstzunehmender Gegner ist: „Wir müssen nicht gleich wieder alles gewinnen, aber dass man da draußen aus sportlicher Sicht wieder Angst hat, gegen Deutschland zu spielen, weil man weiß, die zu schlagen ist fast unmöglich, da müssen wir schnell wieder hinkommen. Das ist mein großer Wunsch“.

Die nächste Chance, das zu zeigen, hat das DFB-Team bereits in wenigen Tagen. Am 9. September trifft Deutschland auf Japan. Drei Tage später kommt es in Dortmund zum Härtetest gegen Frankreich. Weitere Spiele gegen die USA, Mexiko und Österreich folgen im Oktober beziehungsweise November. Am 2. Dezember wird dann ausgelost, auf wen das DFB-Team bei der EM nächstes Jahr trifft.

Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Sammer spricht auch über verpasste BVB-Meisterschaft

Im Podcast spricht Sammer auch über die verpasste Meisterschaft von Borussia Dortmund in der vergangenen Saison – und macht sich dabei Vorwürfe: „Ich mache mir eher Vorwürfe, dass ich in der Woche vor dem Spiel, als es nur noch darum ging, ob 400.000 oder 500.000 Fans zur Meisterfeier an den Borsigplatz kommen, nicht eingeschritten bin“, sagt Sammer.

Und weiter: „Ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht irgendwann gesagt habe: ‚Ich kann diesen Quatsch der Feierlichkeiten nicht mehr hören‘. Dass das im Hintergrund organisiert werden muss, ist doch vollkommen klar, aber die Diskussion darum hat alles andere übertüncht“, meint Sammer.

Für die laufende Spielzeit wünscht sich der 55-Jährige mehr Mut der Dortmunder. „Ich möchte es dem Klub auch mitgeben: Die letzten ein, zwei Prozent, die vielleicht gefehlt haben, glaubt daran. Lebt es. Werdet groß, werdet erwachsen und seid euch der ganzen Wucht, die der Verein hat, bewusst.“ (LuHa)